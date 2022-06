Ricordate Davide, l’ex protagonista di Matrimonio a prima vista? Ecco cos’è successo dopo il programma.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda in chiaro su Real time. Da diversi anni riscuote un forte seguito tanto che nell’ultimo anno il successo del format ha fatto sì che in breve tempo si registrasse già una nuova edizione.

I protagonisti sono single che vengono messi insieme da un team di esperti, in questo caso composto da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Solitamente vengono formate tre coppie e il primo incontro avviene pochi minuti prima del sì. Dopo le nozze trascorrono circa un mese insieme e soltanto alla scelta finale c’è la decisione attesissima, restare insieme o separarsi.

Ricordate Davide Graceffa? E’ stato il protagonista della settima edizione di Matrimonio a prima vista. Fu affiancato da Martina Manoni ma il matrimonio non andò bene e si separarono. E’ passato circa un anno ecco cos’è successo dopo il programma.

Davide Graceffa è stato il protagonista della settima edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti lo affiancò a Martina Manoni. Sin dall’inizio della convivenza che ricordiamo non fu costante, tra i due ci furono molte incomprensioni, le diverse personalità e la lontananza di caratteri non portò subito ad un avvicinamento.

Alla scelta finale ricorderete che la ex sposa disse di aver provato una sorta di ansia al sol pensiero dell’arrivo in casa di Davide, mentre quest’ultimo spiegò di aver trovato ad un certo punto un muro da parte di Martina fino allo scontro il giorno della reunion. Alla fine entrambi decisero di non proseguire. E’ passato circa un anno dal famoso matrimonio cos’è successo a Davide dopo il programma?

Siamo andati a curiosare sul suo canale instagram, oggi molto seguito, e dalle foto condivise notiamo che è rimasto in contatto con alcuni protagonisti del format, come con Manuel Felici. Ci sono immagini diverse, selfie o anche foto dei luoghi meravigliosi visitati. Ad un anno dalla scelta, come vediamo dal post instagram, Davide e Martina si sono incontrati, come spiega lui stesso, ma ci tiene a precisare che non sono tornati insieme ma tra di loro c’è sempre stato un rapporto di massimo rispetto, com’è giusto che sia. Voi avete seguito il percorso della ex coppia?