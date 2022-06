Smallville, vedere dopo più di 10 anni l’attrice interprete di Lana vi lascerà senza parole

Tutti ricorderanno l’attrice che ha interpretato Lana Lang in Smallville, ecco a distanza di anni non sembra assolutamente cambiata.

Smallville è una serie televisiva statunitense che ebbe un successo impressionante durante la sua messa in onda; 10 stagioni trasmesse in Italia dal 2002 al 2011. Il protagonista è Clark Kent, interpretato dall’attore oggi famosissimo Tom Welling.

La storia parte con l’arrivo del giovane nella cittadina di Smallville durante una catastrofica pioggia di meteoriti. Due coniugi, Jonathan e Martha Kent lo trovano in un campo nei pressi di un’astronave. Decidono di adottarlo e naturalmente si rendono conto che quel bambino ha delle caratteristiche fisiche sovrumane: un segreto, questo, che cercano di custodire dagli occhi degli altri.

Quando Clark diventa un adolescente e comincia a frequentare il liceo, dove instaura rapporti con altri compagni, come per esempio con Chloe, incontra qui anche Lana. Per lei inizia a provare dei sentimenti.

Lana Lang ha perso i genitori proprio durante la pioggia di meteoriti. Dopo una serie di accadimenti la giovane e Clark cominciano una travagliata storia d’amore che li porterà più volte a lasciarsi anche a causa del segreto che il ragazzo tiene nascosto. Alla fine, chi ha seguito la serie ricorderà cos’è successo: ormai adulti, dopo il matrimonio con Lex Luthor, scopre dei poteri di Clark, si riavvicinano fino a quando lei non lascia la cittadina. Ritornerà, la vedremo, nell’ottava stagione solo per vendicarsi di Lex e per dare l’addio definitivo a Clark.

Abbiamo seguito questo personaggio dalla prima all’ottava stagione, interpretato dall’attrice Kristin Kreuk. Siamo andati a spulciare sul suo canale instagram, eccola oggi a distanza di anni!

E’ Lana Lang in Smallville: ecco com’è oggi l’attrice a distanza di più di 10 anni

Lana Lang è un personaggio di Smallville molto dolce ma allo stesso tempo, nel corso degli anni, assume un atteggiamento molto vendicativo e contorto. E’ il primo amore di Clark Kent. Vediamo che i due ci provano molte volte fino a quando dopo una serie di vicende lei sposa Lex Luthor, figlio del multimiliardario Lionel, che le fa credere di essere incinta.

Alla fine scoprirà il segreto del protagonista e dopo un po’ partirà ritornando solo per vendicarsi del suo ex marito e per salutare definitivamente Clark. Lana è stata interpretata dall’attrice canadese Kristin Kreuk. Sono passati anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista nella serie, com’è cambiata rispetto a quando era Lana?

Eccola in questo scatto social, non sembra che sia così diversa. Anzi dobbiamo dire che Kristin è quasi praticamente la stessa di 14 anni fa. Bellissima come allora, non trovate? Dopo Smallville l’attrice ha fatto parte di altre serie tv e film, recitando sia in televisione che al cinema. A voi è piaciuto il suo personaggio?