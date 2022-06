Si è sposato! Grande sorpresa tra i fan, le nozze sono state inaspettate

L’amato attore si è sposato, ma le nozze sono state del tutto inaspettate: grande sorpresa tra i fan, che subito hanno gioito insieme a lui.

Grande sorpresa tra i fan: il famosissimo attore è convolato a nozze! Ad annunciarlo, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Fate molta attenzione, però: non si tratta di un matrimonio ‘normale’. Scopriamo insieme il perché.

Proprio recentemente, vi abbiamo parlato delle nozze dell’ex Miss Italia con il suo amato, ricordate? Ebbene. Immaginiamo che l’ex reginetta italiana per sposare il suo compagno abbia impiegato mesi per organizzare il giorno del suo matrimonio nel minimo dettaglio. Forse non riuscirete a crederci, ma l’attore che ha scelto di giurare amore eterno alla sua compagna l’ha fatto da un momento all’altro. Stando a quanto si apprende da una sua recentissima intervista, sembrerebbe che le nozze non siano stato per nulla programmate ed organizzate, ma che siano state del tutto inaspettate. “Abbiamo approfittato del momento ed abbiamo deciso di sposarci”, ha recentemente raccontato. Sapete di chi stiamo parlando?

L’attore si è sposato: nozze inaspettate per loro, grande gioia per tutti

Alcuni giorni fa, l’attore ha condiviso sui social le prime foto delle sue nozze, ma è solo nel corso di una sua intervista a People che ha spiegato ogni cosa nel minimo dettaglio. A distanza di qualche anno dall’incontro con la sua amata, l’amato interprete ha scelto di compiere questo grande passo. E sapete qual è stata la cosa più bella? Che il giorno del matrimonio non è stato per nulla organizzato. Certo, avere già un evento bello e fatto, è qualcosa di grandioso – e ce lo dimostra il matrimonio del famoso calciatore – ma quando le nozze sono inaspettate è ancora più bello.

Vi state chiedendo anche voi di chi parliamo, vero? Facciamo riferimento alle nozze di Adrian Grenier e la sua Jordan. Il nome di lui non vi risulta affatto nuovo, immaginiamo. Ebbene. Oltre che essere un attore famosissimo, il giovane è conosciuto per avere vestito i panni di Nate nel famoso film ‘Il diavolo veste Prada’. Stando a quanto si apprende dalle sue parole a People, sembrerebbe che il matrimonio sia stato celebrato durante una loro vacanza in Messico. E che i due piccioncini abbiano approfittato dell’atmosfera delle montagne dell’Atlante per giurarsi amore eterno.

Davvero tutto fantastico, non trovate?