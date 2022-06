Elisabetta Gregoraci a cuore aperto si è raccontata in un’intervista: il dramma e l’aiuto della fede.

Elisabetta Gregoraci è molto amata e l’amore dei fan è altrettanto grande anche sui social dove è seguitissima. Ed è proprio qui che condivide scatti meravigliosi, da sola o insieme alla sua famiglia.

E’ innamorata di suo figlio Nathan, avuto dalla relazione con Briatore. Nonostante i due non siano più una coppia spesso trascorrono del tempo insieme, segno non solo dell’affetto che li lega ma anche del rispetto che non è mai mancato. La showgirl di recente si è raccontata in un’intervista al settimanale Gente. In questa chiacchierata ha parlato di molti aspetti della sua vita rivelando anche del dolore provato quando sua mamma è scomparsa e di quanto sia stata necessaria nella sua vita. Infatti è stata sua madre a trasmettergli il dono di aiutare il prossimo, un dono che non tutti riescono a mettere in atto ma Elisabetta sì e lo dimostra con le sue grandi iniziative.

“E’ stato devastante”: il dramma di Elisabetta Gregoraci e l’aiuto della fede

Si è raccontata in un’intervista al settimanale Gente, parlando di diversi aspetti della sua persona e della sua vita. Elisabetta Gregoraci ha anche lasciato alcune parole in riferimento alla scomparsa di sua madre. Ha spiegato che ha combattuto per oltre 14 anni e durante il periodo della malattia si è avvicinata alla fede sempre di più.

Racconta nell’intervista che sua madre anche se soffriva tanto e viveva momenti di dolore e paura, ha sempre avuto una profonda devozione per la Madonna. Ma quando è mancata per Elisabetta il dolore è stato forte e devastante: “Quando è mancata per me è stato devastante, lacerante. Dover dire addio ad una madre è una prova troppo difficile da affrontare”. La sua famiglia e la fede l’hanno aiutata e al riguardo dice: “La fede mi ha portato a dire grazie, a essere riconoscente per aver avuto accanto a me fino a quel momento una madre come lei , così forte e dolce allo stesso tempo”.

Elisabetta ha raccontato che sua madre le ripeteva spesso una frase, ‘bisogna fare del bene perchè ritorna sempre’, e lei questa frase non la dimentica mai, e nel suo piccolo cerca sempre di mettere in pratica gli insegnamenti materni.