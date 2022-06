L’annuncio di Al Bano fa rabbrividire il pubblico: amara confessione del cantante

L’annuncio di Al Bano fa letteralmente rabbrividire il pubblico: il cantante si lascia andare ad un’amara confessione, cosa ha detto.

È solito spiazzare tutti, ma stavolta l’annuncio di Al Bano Carrisi ha letteralmente fatto rabbrividire il suo amatissimo pubblico. Sarà stata una frase dettata dal momento o semplicemente per scherzare? Chi lo sa! Fatto sta che il cantante di Cellino San Marco si è lasciato andare ad un’amara confessione!

Dopo l’inaspettata confessione su Loredana Lecciso, Al Bano si è lasciato andare ad un’altra rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Un annuncio che, come dicevamo, non è stato ancora confermato, ma che se si dimostrasse la realtà dei fatti siamo certi che non farà piacere ai suoi numerosi sostenitori. Curiosi di sapere di che cosa parliamo?

Al Bano, l’annuncio fa rabbrividire tutti: il cantante lascia tutti di stucco

Avete seguito anche voi l’appuntamento de ‘Una voce per Padre Pio’ di Sabato 25 Giugno? Come perderselo, avete ragione! Sul palco insieme a Mara Venier sono saliti tantissimi artisti e tra questi non si può fare a meno di citare il grande Al Bano Carrisi. Col suo repertorio, il cantante di Cellino San Marco ha incantato tutti, ma con l’annuncio inaspettato ha anche lasciato i telespettatori di stucco.

Terminata la sua esibizione e raggiunta la postazione accanto a Mara Venier, Al Bano si è lasciato andare ad un annuncio che ha fatto rabbrividire tutti. In occasione dei suoi ottanta anni, sembrerebbe che il cantante abbia intenzione di fare qualcosa di inaspettato. “La sera del mio ottantesimo compleanno vorrei cantare, come ho sempre fatto”, ha iniziato a dire. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Dopo aver espresso il suo ‘desiderio’, però, il buon Carrisi ha detto: “Magari potrei chiudere anche la mia carriera”. Inutile dire che le parole di Al Bano, dette anche con un velato sorriso, hanno fatto rabbrividire, ma hanno anche scatenato l’immediata reazione di Mara Venier. “Lo dici di quanti anni. Sei come me con Domenica In. Dico sempre che è l’ultimo, poi sono sempre lì”,

Cosa ne pensate? Anche Al Bano, così come Gerry Scotti, vede lontana l’addio alle scene.