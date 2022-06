Alessandra Celentano senza trucco e filtri: così non l’abbiamo mai vista

Alessandra Celentano senza trucco e filtri, non siamo soliti vedere spesso così la maestra di danza classica.

Alessandra Celentano veste il ruolo di maestra di danza classica nella scuola di Amici dal 2003. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerla e chi segue il programma si sarà fatto un’idea di come è e soprattutto avrà capito quanto è diligente.

Sicuramente è la professoressa del talent che spesso è vista come ‘cattiva’ dato che quando ha qualcosa da dire agli allievi non ci pensa due volte, con una trasparenza che qualche volta porta a scontri e battibecchi tra professori ma anche con gli stessi ragazzi. La Celentano ha sempre preteso molto e quando punta un ballerino che rispetta i suoi canoni di danza, lo porta fino in fondo. Da qualche settimana si è conclusa la ventunesima edizione del talent, dove abbiamo potuto vederla. Proprio nella finalissima, a vincere quest’anno la categoria ballo è stato un suo allievo, Michele Esposito.

Adesso che si è conclusa l’edizione certamente per la maestra non mancano gli impegni tra stage e tanto altro. Ma anche lei nelle ultime settimane ha approfittato di qualche ora per rilassarsi, sembrerebbe in piscina, come mostra la foto pubblicata su instagram. Ed è proprio in questa foto che la vediamo senza trucco e filtri.

Alessandra Celentano senza trucco e filtri: com’è la maestra di danza classica al naturale

La maestra di danza classica di Amici, Alessandra Celentano, è diventata molto nota da quando riveste questo ruolo. Dal 2003 infatti è nella scuola ma prima ancora lei stessa ha fatto un percorso da ballerina incredibile; ha preso parte a tournèe in tutto il mondo e ha ballato nei maggiori teatri d’Italia.

Oggi possiamo dire che tutti la conoscono e per questo anche sui social è molto famosa, infatti è seguita da oltre 500 mila follower. Sul suo canale instagram, nelle ultime settimane ha condiviso uno scatto in cui si mostra in piscina mentre si gode qualche ora di relax ed è proprio in questo scatto che appare al naturale. Così non siamo abituati a vederla dato che in puntata è sempre particolarmente truccata e agghindata.

Ecco la foto di cui parliamo. La maestra di danza classica è molto bella anche senza trucco e filtri. A corredo del post scrive: “Un po’ di relax insieme al mio amico fraterno Corrado. Buona estate a tutti”.