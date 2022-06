Anna Moroni, arriva l’annuncio completamente inaspettato: l’ha detto chiaramente

Sempre in contatto con i suoi tanti follower, Anna Moroni ha colto di sorpresa tutti con la sua decisione: ecco l’annuncio via Instagram.

A La prova del cuoco ci ha tenuto compagnia per ben sedici anni con le sue ricette da ottima casalinga: Anna Moroni nel tempo è diventata un volto televisivo molto amato e di recente ha fatto un annuncio inatteso a coloro che la seguono.

Dal 2002 al 2018 ci ha insegnato tanti segreti dell’arte gastronomica grazie alla rubrica condotta all’interno della trasmissione di Antonella Clerici e anche dopo questa lunga esperienza, Anna è rimasta nel cuore del pubblico.

Tanto che Davide Mengacci l’ha voluta nel suo programma Ricette all’italiana su Rete 4, proposta che lei ha accettato con entusiasmo. Quest’anno la Moroni ha poi condotto Senti che fame! Nonna pensaci tu su Food Network (Canale 33) insieme ad un’altra regina dei fornelli alias Lidia Bastianich, madre del famosissimo chef americano Joe Bastianich.

Molto attiva sul suo profilo Instagram, la simpaticissima Anna ha sorpreso i follower con una notizia che forse non si aspettavano.

Anna Moroni, annuncio che ha spiazzato tutti: ecco cosa ha deciso di fare

Anche dopo aver lasciato La Prova del cuoco, quindi, gli impegni televisivi della vulcanica 83enne non sono affatto diminuiti. Inoltre, come molti sapranno, al di fuori della sua attività sul piccolo schermo, Anna Moroni è anche titolare di due scuole di cucina. Una l’ha aperta nel 2013 insieme a sua figlia.

Insomma, una passione quella per l’arte culinaria che la impegna molto anche lontano dalle telecamere. Nonostante la sua età, portata tra l’altro divinamente, la Moroni riesce a far fronte egregiamente a tutto sempre col sorriso e questo è davvero un bell’esempio per coloro che la seguono.

Una vacanza, però, si sa, fa bene a chiunque. Perciò, qualche settimana fa l’esperta di ricette ha deciso di prendersi un periodo di pausa: “Tesori, mi prendo un periodo di vacanza tra le mie adorate Stintino, Alghero, Gubbio e Tarquinia! Ci vediamo presto…”, ha scritto sotto una foto pubblicata su Instagram che ritrae il magnifico paesaggio della Sardegna.

Oltre alla splendida terra sarda, Anna sta visitando anche Tarquinia, località laziale di grande fascino e, naturalmente, non poteva mancare la sua amata Gubbio, città in cui è cresciuta.

Buone vacanze!