Chiara Ferragni sempre più vicina alla tv: altro famoso programma dopo Sanremo

Stando all’indiscrezione lanciata da Nuovo Tv, oltre a Sanremo per Chiara Ferragni ci sarebbe un altro programma all’orizzonte: incredibile!

Dopo il clamoroso annuncio della sua presenza al prossimo Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus durante la prima e l’ultima puntata, arriva un’altra sensazionale notizia che riguarda il futuro di Chiara Ferragni in tv.

E’ il settimanale Nuovo Tv a parlarne e, stando a quanto rivela, oltre alla celebre kermesse canora, per la moglie di Fedez ci sarebbe una grandissima novità all’orizzonte. La bionda influencer cremonese ha sempre centellinato la sua presenza sul piccolo schermo. Perciò, se l’indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, sarebbe un colpo di scena pazzesco per il pubblico!

Chiara starebbe per entrare nel cast di una trasmissione seguitissima, soprattutto dai giovani. In verità, non sarebbe l’unico ingresso inaspettato nel longevo programma: con lei dovrebbe esserci anche un cantante amatissimo, tra i nomi di spicco della musica italiana degli ultimi anni. Curiosi di conoscere ogni dettaglio? Siete nel posto giusto!

Chiara Ferragni, il colpo di scena che lascia tutti senza parole: gioia immensa per i fan

Il programma che starebbe per reclutare la Ferragni è l’amatissimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero Amici! Proprio così: in questo periodo di pausa per le vacanze estive, la produzione sta lavorando alacremente per mettere in piedi il cast della prossima stagione.

Al riguardo, circolano già diverse voci: tra quelle non ancora smentite, ci sarebbe ad esempio l’ingresso di Michele Bravi tra gli insegnanti di canto al posto di Anna Pettinelli. Sembrano invece assicurate le riconferme di Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Non sarebbe certo invece il ritorno di Veronica Peparini.

Ma quale sarà il ruolo di Chiara Ferragni nella ventiduesima edizione di Amici? Partiamo col dire che oltre a lei, Nuovo Tv anticipa anche la presenza di Achille Lauro. I due, secondo il noto settimanale, fungeranno da tutor per i ragazzi, proprio come era accaduto in passato con Michele Bravi e Giovanni Caccamo: “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”.

Una notizia che ha scatenato la gioia dei milioni di fan di Chiara e Achille: noi non vediamo l’ora, e voi?