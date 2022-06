È la spalla destra di Roberta Capua, ma sapete cosa faceva Gianluca Semprini prima del successo da giornalista e conduttore?

Si è sempre detto ed adesso ne abbiamo la conferma: squadra vincente non si cambia! È questo, senza alcun dubbio, che avrà pensato il direttore di Rai Uno quando ha voluto confermare al timone di Estate in diretta Roberta Capua e Gianluca Semprini.

La coppia di conduttori, come ben sapete, non è affatto nuova al pubblico della trasmissione. Già l’anno scorso, infatti, i due avevano assunto le redini in mano del programma e ne erano usciti vincitori indiscussi. Ed è questo che ha spinto il direttore di Rai Uno, quindi, a confermarli. Su Roberta Capua sappiamo davvero ogni cosa e, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato anche di suo marito, ma su Gianluca Semprini cosa occorre sapere? Anche lui, così come la sua collega, ha una carriera piuttosto navigata nel mondo della tv e del giornalismo, ma siete curiosi di sapere che cosa faceva prima del successo? Stando a quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che prima di dedicarsi all’attività di conduttore e giornalista, il buon Semprini si sia dedicato ad altro. Scopriamo a che cosa.

Cosa faceva Gianluca Semprini prima del suo debutto in tv?

In attesa della puntata di quest’oggi di Estate in diretta, non abbiamo potuto fare a meno di cercare qualche notizia in più su Gianluca Semprini, scoprendo un retroscena che non tutti conoscono. Vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa facesse l’amato conduttore prima del successo? Oggi è un volto noto tv e stimato giornalista, ma prima di intraprendere questa strada a quale attività si è dedicato?

Stando a quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che Gianluca Semprini sia dedicato a tutt’altro prima di entrare a far parte di questo mondo. Si legge, infatti, che sia entrato a far parte dell’azienda di ristrutturazioni edilizie appartenente a suo padre. Non sappiamo quanto tempo sia durata questa parentesi della sua vita, ma si può chiaramente comprendere che molto presto il buon Semprini ha capito quale fosse la sua strada e non ha perso occasione di percorrerla. E, dati i risultati ottenuti, ci viene spontaneo dire che ha fatto più che bene.

Conoscevate questo retroscena?