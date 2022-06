Cristina D’Avena, la triste confessione arriva solo adesso: dispiacere per i suoi fan

Grosso dispiacere per tutti i fan di Cristina D’Avena: la triste ed amara confessione arriva solo adesso, cosa ha rivelato la cantante.

Che siano grandi o piccini, Cristina D’Avena è amatissima! La sua carriera è iniziata tantissimi anni fa ed ancora risulta essere incredibile! Attrice e cantante, la piccola bambina della famosa ‘Il valzer del moscerino’ vanta di un successo davvero impressionante.

Era piccolissima e dolcissima quando Cristina D’Avena partecipava al famoso ‘Zecchino d’oro’, conquistando il terzo posto con la canzone ‘Il valzer del moscerino’, ma da quel momento è stata del tutto inarrestabile. Sono trascorsi anni da quel momento, ma se lei non è affatto cambiata nel corso del tempo, è stata la sua vita che ha preso tutt’altra piega. Voce di tantissime sigle di cartoni animati di successo ed attrice, la bella D’Avena è stata un vero e proprio simbolo degli anni ’80 e ’90. Seppure quei tempi siano stati d’oro per lei, non tutti sanno che c’è stato un particolare momento in cui la simpaticissima Cristina ha particolarmente sofferto. Solo adesso a Il corriere della sera, si è lasciata andare ad una triste confessione.

Cristina D’Avena, la triste confessione arriva dopo anni: cos’è successo

Si è lasciata andare ad una lunghissima intervista, Cristina D’Avena a Il Corriere della sera. Quasi cinquantottenne e con alle spalle ben 40 anni di successi, la cantante bolognese non ha potuto fare a meno di ripercorrere i momenti salienti della sua carriera. Ha iniziato a cantare da piccolina, come dicevamo precedentemente, ed è immediatamente diventata famosissima. Non tutti sanno, però, che c’è stato un momento in cui la bella D’Avena ha parecchio sofferto.

Dopo la rivelazione del cantante, che ha rivelato di aver particolarmente sofferto quando gli è stata data una brutta etichetta, anche Cristina D’Avena si è lasciata andare ad una triste confessione a Il corriere della sera. “Ero etichettata come la ragazzina delle canzoncine di serie B. E quando sentivo questa cosa, nonostante i dischi di platino e i vari riconoscimenti, mi dispiaceva tanto”, ha rivelato dopo anni la famosissima cantante. Un grande dispiacere, quindi, non solo per lei, che per tanti anni ha dovuto fare i conti con questa etichetta, ma anche per tutti i suoi ammiratori.

Vi sareste immaginati una cosa del genere?