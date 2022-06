“Diventa sempre più un problema”: ne soffre da anni, confessione shock della conduttrice

La conduttrice ne soffre da anni ma ne parla per la prima volta sui social adesso: “Diventa sempre più un problema”.

La conduttrice ha voluto raccontare ai suoi follower tramite delle storie instagram il disturbo di cui soffre, l’inappetenza, ovvero la mancanza di appetito. In molti le dicono di essere molto magra e così con una sorta di sfogo social ha spiegato di avere questo problema da 38 anni e che deve sforzarsi di pensarci e trovare metodi come mettere la sveglia per ricordare di mangiare.

E’ entrata nel dettaglio di questo disturbo di cui soffre spiegando a coloro che la seguono che inappetenza significa che può tranquillamente capitare di dimenticarsi di mangiare anche per più di 24 ore senza però sentire i sintomi della fame: “Con l’avanzare del tempo ho cercato informazioni al riguardo… per me rappresenta sempre più un problema”.

Uno sfogo arrivato sui social, tramite delle storie sul suo canale instagram ed è qui che la conduttrice ha voluto spiegare a chi la segue del problema di cui soffre. In molti le dicono di essere troppo magra e lei al riguardo ha detto: “Non mi colpisce quando dite che sono troppo magra o robe peggiori perchè già lo so”.

Ema Stokholma ha poi confessato di soffrire di inappetenza, ovvero mancanza di appetito. Spiega che spesso le capita di dimenticare anche per più di 24 ore di mangiare senza sentire alcun sintomo della fame, succede soprattutto se lavora molto ed è in viaggio. Ema che abbiamo avuto modo di conoscere bene in questi anni, dato che è riuscita ad affermarsi come conduttrice televisiva e radiofonica, ha avuto questo sfogo dopo l’attacco di qualche haters, confessando il disturbo di cui soffre.

Lei però ha raccontato di stare cercando di guarire per poter lasciarsi alle spalle questo problema: “Diventa sempre più un problema. Premetto che vado anche ad analisi da diversi anni. Sono sotto peso e questo non mi sta più bene, voglio prendermi cura del mio corpo”. Nelle storie ig spiega che per ricordarsi di mangiare deve mettere la sveglia e che l’unico periodo in cui ha avuto fame e mangiava molto fu durante la sua partecipazione a Pechino express. Ema conclude che se dirlo fa stare meglio è bene farlo.