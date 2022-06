E’ quasi irriconoscibile: si presenta in studio a Mediaset così, tutti senza parole

Il cambio look della conduttrice televisiva non è passato inosservato, si è presentata così nello studio Mediaset: quasi irriconoscibile

Quasi non la riconoscevano i telespettatori che come ogni appuntamento nel weekend alle ore 20:30 attendono con ansia una nuova puntata ricca di informazione. Questa volta però la conduttrice ha accolto i telespettatori in un look nuovo ed anzi un po’ diverso dal solito.

A Controcorrente, il talkshow che tratta di politica, cronaca e di attualità, la nota conduttrice e padrona di casa, Veronica Gentili ha lasciato tutti a bocca aperta. In onda su Rete 4, il programma ha raccolto un pubblico pazzesco. Di fatti la portata dell’informazione riportata cattura notevole interesse. A partire dal 26 Luglio 2021, il talkshow ha fatto il suo debutto sulla rete Mediaset per poi andare in onda in prima serata il mercoledì sera e nel fine settimana alle ore 20:30. Nella puntata andata in onda la scorsa Domenica 26 Giugno 2022, la conduttrice si è mostrata con un look che ha stupito tutti!

La conduttrice si è mostrata così nello studio Mediaset, irriconoscibile: lascia tutti senza parole

Valeria Gentili, conduttrice del noto programma televisivo in onda su Rete 4, Controcorrente, è la giornalista e padrona di casa del talkshow in onda sulla rete Mediaset. Non solo conduttrice televisiva e giornalista, pochi forse conoscono questo retroscena. Sempre in splendida forma, è così che si mostra sul piccolo schermo ed impeccabili sono poi gli scatti social che la conduttrice e giornalista condivide con la sua community.

Nella puntata andata in onda Domenica 26 Giugno 2022, la conduttrice è giunta negli studi Mediaset ed era quasi irriconoscibile. Il cambio look della giornalista non è passato inosservato. Se nelle puntate andate in onda nell’arco di questo primo anno, Veronica Gentili ha mostrato una capigliatura mossa o spesso i capelli raccolti, questa volta ci lascia a bocca aperta con un liscio perfetto.

La frangia a tendina è l’ultima tendenza in fatto di moda e la conduttrice si può dire che la porti divinamente non trovate?