GF Vip, il racconto shock dell’ex concorrente: “Non ho mai conosciuto mio padre”

Il racconto shock dell’ex concorrente del GF Vip: “Non ho mai conosciuto mio padre”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata a Verissimo qualche mese fa ha raccontato di non aver mai conosciuto suo padre, o meglio di averlo visto una volta per caso.

Fu un incontro del tutto inaspettato e solo dopo scoprì del legame con quell’uomo. Sua madre ha fatto di tutto per lei tanto da non sentire la mancanza di una figura paterna: “Non ho mai sentito la mancanza di un padre, ho sentito di più la mancanza di un nonno”.

Una confessione di cui non tutti erano a conoscenza, l’ex concorrente del GF Vip qualche mese fa ha raccontato in un’intervista a Verissimo alcuni dettagli della sua vita, dall’infanzia ad oggi. Katia Ricciarelli ha parlato della sua famiglia e del rapporto che la legava a sua madre e della sua lunga carriera.

Una madre che come dice ha fatto di tutto per lei, da mamma, da padre, da amica. Ecco che, nel corso della chiacchierata ha anche raccontato di non aver mai conosciuto suo padre e di averlo visto per caso. La soprano ha spiegato a Silvia Toffanin com’è avvenuto l’incontro: “L’ho visto su un letto d’ospedale che stava morendo, ero andata a cantare come bambina prodigio, avevo 14 anni. Quelli che erano impossibilitati, i malati terminali, non potevano muoversi, non potevano venire ad ascoltare e allora abbiamo fatto fare il giro delle stanze di tutte queste persone che erano ammalate”.

Katia racconta che facendo il giro delle camere dell’ospedale scattò la foto con tutti i pazienti e anche con questa persona, che era suo padre. Subito dopo la mostrò a sua madre: “L’ho fatta vedere a mia madre e lei a momenti sveniva sulla poltrona, e disse ‘questo è tuo padre'”. Ed è così che l’ex gieffina incontrò suo padre, un incontro dettato dal caso. Ha aggiunto che in realtà non le è mancata la figura paterna ma di aver sentito più la mancanza di un nonno : “La mamma ha fatto tutto per me. Non ho sentito la mancanza di un padre ma più di un nonno. I nonni sono straordinari per i nipoti fanno tante cose e io non ho avuto quella gioia”.