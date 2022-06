GF Vip, rivoluzione inaspettata: Alfonso Signorini lascia tutti senza parole

Procedono i preparativi del GF Vip 7 e, secondo TvBlog, ci sarebbe una vera rivoluzione in atto: Alfonso Signorini sorprende tutti!

In questo periodo di pausa per molti programmi tv, le anticipazioni ed i rumors sulle novità della prossima stagione televisiva si rincorrono di ora in ora. Per quanto riguarda i palinsesti autunnali, la curiosità su programmi come il GF Vip, Ballando con le stelle o Tale e Quale Show è davvero tanta.

E, badate bene, non solo per quanto riguarda i concorrenti ma anche per altre figure fondamentali del cast, come giudici ed opinionisti. Ad esempio, dopo l’avventura di Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe nel ruolo di commentatrici delle dinamiche tra i Vipponi del GF Vip 6, ci si è spesso chiesti chi prenderà il loro posto a partire dal prossimo settembre. Oppure, chi tra le due potrebbe di nuovo sedersi sulla famosa poltrona in studio.

A differenza della Volpe, la moglie di Paolo Bonolis non si era mostrata propensa a ripetere l’esperienza: in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva infatti dichiarato che avrebbe potuto ripensarci solo se fosse stata da sola ad affiancare il conduttore Alfonso Signorini. Ovviamente si trattava di una frase pronunciata con una certa ironia, ma al di là di ciò, la Bruganelli aveva precisato che per lei la tv è solo un divertimento e che il suo lavoro è quello di produttrice. Insomma, niente da fare per Alfonso Signorini che invece l’avrebbe voluta di nuovo in studio. Ebbene, tenetevi forte, perché l’anticipazione di TvBlog al riguardo è davvero clamorosa!

GF Vip, ‘colpaccio’ di Alfonso Signorini: rivoluzione shock del conduttore

Oltre a rivelar che la data di inizio del GF Vip 7 è stata fissata per lunedì 19 settembre 2022, TvBlog ha anticipato che, contrariamente alle aspettative, Sonia Bruganelli sarà di nuovo opinionista del seguitissimo reality.

Proprio così: Alfonso Signorini sarebbe riuscito nell’impresa di convincere la moglie di Bonolis a tornare sulla sedia per commentare tutto ciò che accade nella casa più spiata d’Italia. Di certo, lasciando da parte la battuta fatta da Sonia nell’intervista rilasciata a Chi, non sarà certamente da sola. Al momento, pare che non sarà Adriana Volpe a condividere con lei questa seconda esperienza.

In attesa di scoprire chi siederà al suo fianco, cosa ne pensate di questo colpo di scena della Bruganelli?