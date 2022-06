Gli Eredi della terra, ecco l’attore interprete di Galceran: il cambiamento rispetto al suo personaggio spiazza

Ne Gli Eredi della terra è Galceran, il padre della seconda moglie di Bernat: l’attore non è come lo abbiamo visto.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola che abbiamo visto da fine maggio 2022 fino ad inizio giugno, divisa in tre puntate. E’ andata in onda su canale 5 ed ha riscontrato un certo seguito. La storia di Hugo Llor ha visto in scena un intreccio segnato da grandi colpi di scena.

Nella seconda parte vediamo che sua figlia Mercè che in realtà è sua nipote, figlia di sua sorella, si sposa con il corsaro Bernat. Purtroppo però quando si diffonde la voce che è la figlia del diavolo, messa in giro proprio da sua madre, una badessa, Bernat la ripudia e sposa in seconde nozze Marta Destorrent. Il padre di quest’ultima è Galceran, un nobile che insieme a sua figlia cerca di fare di tutto per tenere ben stretto il corsaro.

Abbiamo visto questo personaggio negli ultimi episodi; anche se al matrimonio di Bernat con Mercè era presente insieme a Marta e già in quel momento, dallo sguardo, possiamo capire il ‘fastidio’ per questa unione. Siamo andati a spulciare sul profilo instagram dell’attore interprete di Galceran: ecco com’è nella vita di tutti i giorni.

E’ Galceran, il padre di Marta ne Gli Eredi della terra: avreste riconosciuto l’attore così?

Galceran Destorrent è un personaggio della serie spagnola pubblicata su Netflix Gli eredi della terra e trasmessa in Italia su canale 5 a fine maggio 2022. Galceran è il padre di Marta, la donna che sposa Bernat dopo aver ripudiato la sua prima moglie.

Padre e figlia sono molto uniti e hanno sempre avuto intenti poco bonari. Infatti il loro obiettivo fin da quando il corsaro sposa Mercè era quello di entrare in parentela con lui solo per denaro e grado di nobiltà. Tutti gli attori della serie hanno lasciato il segno; anche l’attore interprete di Galceran, nonostante lo abbiamo visto poco, è stato bravissimo. Ma avete visto com’è fuori dai panni del nobile?

Ecco l’attore Pedro Casablanc, è lui ad aver vestito i panni del padre di Marta Destorrent. In questo scatto appare molto diverso da come lo abbiamo visto nella serie, sembra molto più giovane e il suo look è casual. Voi l’avreste riconosciuto?