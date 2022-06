Interrompe le nozze e rivela di amare lo sposo: colpo di scena a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Quanti matrimoni sono stati celebrati in ben 35 anni di Beautiful? Impossibile rispondere con una cifra esatta. Gli appassionati delle soap opera, però, sanno che molte di queste cerimonie sono state interrotte proprio sul più bello!

Dei tantissimi matrimoni di Beautiful, molti dei quali con protagonisti Brooke o Ridge, molti sono stati bloccati dall’arrivo di qualcuno. Ed è proprio quello che è successo nelle puntate in onda attualmente in America: un nuovo matrimonio è stato bloccato da qualcuno che no ha potuto non rivelare i suoi sentimenti al ‘quasi’ sposo! Curiosi di scoprire tutti i dettagli?

Beautiful, interrompe le nozze sul più bello: colpo di scena incredibile

Ennesime nozze bloccate in quel di Los Angeles. Stavolta, a vedersi rovinare la festa è la giovane Paris Buckingham, che era sul punto di diventare la moglie di Carter Walton quando qualcuno ha interrotto la cerimonia. Di chi si tratta?

Proprio di lei, Quinn Fuller! Vi avevamo anticipato che, dopo la scoperta del tradimento di Eric con Donna, la coppia aveva deciso di separarsi definitivamente. E, a quel punto, Quinn non ha potuto ignorare i sentimenti che prova verso Carter. Peccato, però, che quest’ultima sia ormai deciso a sposare la bella Paris: cosa resta a Quinn se non provare ad interrompere le nozze e dichiarare i suoi sentimenti al bel legale?

E le ultime anticipazioni condivise sul profilo social della soap mostrano proprio le immagini della Fuller che blocca le nozze: i visi di Carter e Paris sono sconvolti! “Voglio passare la mia vita con te”, rivela Quinn all’avvocato. Cosa risponderà il bel Carter? Ci sarà la riappacificazione dei “Quarter” o il matrimonio andrà a buon fine?

Non ci resta che attendere per scoprire come finirà questo interessante intreccio amoroso. In America, la coppia formata da Quinn e Carter è amatissima dal pubblico. Sarà così anche nel nostro Paese? Nelle puntate italiane, i due hanno appena iniziato a flirtare…