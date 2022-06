Irene Grandi, la triste confessione: è successo qualcosa di molto brutto

Irene Grandi si è raccontata in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: la triste confessione ha sorpreso tutti.

Autentica icona di una generazione, Irene Grandi continua ad essere un’artista dalla grande personalità: “Mi è sempre piaciuto andare controcorrente. Questo non mi ha premiato, forse anche perché non sono stata una brava manager di me stessa. Ora però ho capito che posso affrontare cose nuove anche senza aspettarmi risultati vincenti”, ha detto di recente al Corriere della Sera.

Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista come tutor a The Band, programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti ed ora l’artista fiorentina è protagonista di un’opera rock sulle streghe di Stewart Copeland intitolata The witches seed. Inoltre, domani 29 giugno parte il suo tour Io in blues, che già dal nome indica l’intento del progetto.

Quest’avventura infatti significa per Irene un ritorno al passato, la voglia di riscoprire le proprie origini musicali dopo una crisi iniziata durante il lockdown. Mi mancava lo slancio per fare cose nuove”, racconta senza nascondere un allentarsi dei rapporti con musicisti e produttore. “Così ho deciso di tornare alle canzoni con cui sono cresciuta”, annuncia.

Nell’intervista concessa al celebre quotidiano, la Grandi ha poi toccato anche un aspetto molto privato, cosa abbastanza inusuale data la riservatezza che l’ha sempre contraddistinta.

Irene Grandi, la confessione che nessuno si aspettava: cos’è successo

Dopo 4 anni di matrimonio, la cantante e suo marito Lorenzo Doni hanno deciso di mettere fine alla loro unione. I due stavano insieme dal 2015: prima di conoscere l’avvocato ed istruttore di golf, Irene era stata già sposata con Alessandro Carotti.

“È difficile per me avere una relazione stabile, la mia vita ruota intorno al lavoro – ammette – La pandemia ha forse accelerato e amplificato la crisi di coppia. Eravamo due mondi e non siamo riusciti ad armonizzarli”.

Ha poi raccontato che grazie allo yoga è riuscita a ritrovare un certo equilibrio perché tale disciplina la aiuta a dare il meglio di sé nel lavoro senza aspettarsi risultati: “Non importa se arrivo a un pubblico numericamente inferiore, o se i giovani si sono allontanati da me”.

In bocca al lupo alla bravissima Irene Grandi per tutti i suoi nuovi progetti!