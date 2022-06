Isola dei Famosi, brutto incidente: ha raccontato tutto in diretta

Finale con occhio nero per Alvin: l’inviato de L’Isola dei Famosi ha raccontato in diretta il brutto incidente avuto in Honduras.

Questa edizione de L’Isola dei Famosi si è distinta per la considerevole cifra di infortuni che hanno costretto molti naufraghi ad abbandonare il gioco. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di quest’anno che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis. Presenti in studio tutti i concorrenti che hanno animato le spiagge di Cayo Cochinos in questi mesi, tra cui anche Edoardo Tavassi.

Fin dal suo ingresso nel cast del reality, il fratello di Guendalina ha conquistato il cuore del pubblico e, secondo molti, se fosse arrivato in finale, avrebbe potuto giocarsi la vittoria con l’attore romano. Ad ogni modo, quella di ieri sera è stata una puntata davvero imperdibile: oltre alle consuete gare con annesse discussioni, non sono mancati colpi di scena, emozioni, sorprese e anche tanta nostalgia.

Anche Alvin ha dovuto salutare il pubblico dopo ben tre mesi di permanenza in Honduras, fianco a fianco con i naufraghi. Per la terza volta nel ruolo di inviato, anche il conduttore milanese non è stato esente da incidenti, come quando si è rotto il tendine del dito. A quanto pare, anche qualche giorno fa si è fatto male: in un post su Instagram era apparso con un occhio nero e ieri sera in diretta ha spiegato cosa gli è successo.

Isola dei Famosi, finale con occhio nero: brutto incidente per Alvin

Il post di Alvin era composto da una serie di foto tra cui una che lo ritraeva al mare con un finto quadro di Ilary Blasi. Nella didascalia l’inviato aveva scritto: “Ho fatto fare il bagno a Ilary ai Caraibi e il giorno dopo avevo l’occhio nero…poi dicono coincidenze!”.

C’era poi un video in cui appariva con l’occhio nero, dettaglio che aveva allarmato i fan: alcuni temevano infatti che Alvin non avrebbe potuto essere presente alla finale di ieri sera. Era stato però lui stesso a rassicurare tutti dicendo: “Mancava l’occhi nero, adesso ce l’abbiamo…quindi, pronti per la finale!”.

Ieri sera, in puntata, mentre era in zona nomination, ha poi spiegato in diretta cosa gli è successo: “Sono andato a fare il mio primo bagno dopo tre mesi, ho trovato un poster di Ilary che abbiamo usato in una vecchia puntata, l’ho messo in acqua e ho detto ‘divertiamoci un pochino, facciamo due scherzi’. Il giorno dopo avevo l’occhio nero, ti dico solo questo…perché poi ho giocato un po’ a basket, ho preso una testata qua…”.

Tutto è bene quel che finisce bene e il bravissimo Alvin è stato come sempre una presenza fondamentale affinché tutto funzionasse a meraviglia fino all’ultima puntata.