La dottoressa Pimple Popper, immane sofferenza per Jaclyn: un dolore insopportabile

La dottoressa Pimple Popper, sofferenza immane per Jaclyn: il suo dolore è davvero insopportabile, cos’è successo alla giovane.

Dopo aver affrontato il caso di Tamyra e della sua pelle, La dottoressa Pimple Popper ha immediatamente accolto nel suo studio Jaclyn. La donna ha chiesto aiuto alla famosa dermatologa per via di una grossa protuberanza spuntatale dietro le testa diverso tempo fa e che adesso le rendeva la vita impossibile.

Non è assolutamente la prima volta che vi abbiamo raccontato di bozzi enormi che hanno fortemente condizionato la vita di chi li aveva sul proprio corpo. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato la storia di Leonardo e la sua paura dei medici. Adesso, invece, è arrivato il momento di svelarvi nel minimo dettaglio cos’è successo a Jaclyn e perché la donna non poteva più convivere con l’immensa escrescenza dietro la nuca. Se inizialmente il bozzo era decisamente piccolo, col passare del tempo è diventato sempre più grande. “Non avrei mai pensato che avrebbe limitato la mia vita”, ha detto la donna alle telecamere del programma.

Jaclyn a La dottoressa Pimple Popper: enorme bozzo dietro la testa, cos’è successo

Di bozzi ne abbiamo visti tantissimi nel corso di queste edizioni de La dottoressa Pimple Popper, ma come quello di Jaclyn è davvero insolito. Cresciuta ai tempi del liceo, la protuberanza aveva la forma di una pera ed era decisamente enorme. È proprio per questo motivo, quindi, che la giovane donna ha scelto di chiedere aiuto alla famosa dermatologa. Oltre ad essere decisamente grande, il bozzo rendeva la sua vita davvero impossibile e lei non ha perso occasione di poter spiegare quanto la sua sofferenza fosse davvero enorme.

Anche Jaclyn aveva paura durante l’operazione, ma la sua voglia di riprendere in mano la sua vita era talmente forte che non ha affatto esitato a farsi rimuovere il lipoma. L’operazione è stata più lunga del solito per via delle sue dimensioni, ma è andata alla grande e il risultato ottenuto è stato impressionante.

Davvero impressionante, non credete?