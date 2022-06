“Piango come fosse successo ieri”: Levante, il lutto che la addolora

Su Instagram, Levante si è lasciata andare a delle parole da brividi sul drammatico lutto che ancora adesso l’addolora: cosa è successo.

Vive uno dei momenti più belli che una donna possa mai vivere, Levante! Oltre ad aver trovato l’amore, la famosa cantante è diventata mamma per la sua prima volta. Un momento magico, quindi, di cui la siciliana non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi ammiratori.

È proprio sul suo canale social ufficiale che Levante è attivissima. Con un profilo che vanta quasi 1 milione di followers, la bella siciliana è solita condividere ogni cosa col suo pubblico. Tra scatti che la ritraggono durante i suoi concerti, la sua vita da mamma o quotidianità, la cantante ama rendere partecipi i suoi ammiratori della sua vita. Lo ha fatto anche quando, in occasione particolare per lei, ha voluto condividere il suo dolore per un drammatico lutto che ancora adesso l’addolora. “Piango come se fosse ieri”, ha scritto Levante. Delle parole davvero da brividi, quelle che la cantante siciliana ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi post. E che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il lutto che ancora adesso addolora Levante: parole da brividi

Un lutto piuttosto drammatico, quello che ha vissuto Levante ventisei anni fa e che – come sottolineato dalla diretta interessata – ancora adesso l’addolora. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la cantante siciliana ha parlato della morte di suo padre e di come questo evento le provoca un certo dolore nonostante sia passato del tempo. Di questo drammatico momento e delle conseguenze che ne sono seguite, Levante ne aveva già parlato nel corso di una sua recente intervista, su Instagram si è lasciata andare a delle parole davvero da brividi.

“Ventisei anni fa moriva mio padre. Alle sei del pomeriggio, in una giornata bollente, nella casa di Palagonia”, ha iniziato a raccontare Levante su Instagram. Spiegando quanto la morte di suo padre sia stata vista da lei come una vergogna. “Sono tantissimi anni che ormai ne parlo ad alta voce. Dirlo, forse, è servito a convincermi dell’assenza e ad accettarla”, ha continuato a dire. Un dolore davvero immenso, da come si può chiaramente comprendere, e che ancora adesso fa male.

Delle parole da pelle d’oca, non credete?