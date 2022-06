Da L’Isola dei Famosi passerebbe direttamente al Gf Vip 7: indiscrezione clamorosa sulla prossima edizione del reality di Canale 5.

La sedicesima edizione de L’isola dei famosi si è appena conclusa: a trionfare è stato Nicolas Vaporidis, che ha battuto Luca Daffré nella sfida finale al televoto. Un’edizione fortunatissima in termini di ascolti e, adesso, i telespettatori già pensano al prossimo reality!

Si, perché il GF Vip tornerà a fare compagnia al pubblico già a settembre. Si tratterà della settima edizione per quanto riguarda la versione ‘vip’ e a condurre ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Cosa sappiamo dei vipponi che saranno rinchiusi in casa? E se uno dei naufraghi appena tornati dall’Honduras fosse un nuovo concorrente del GF? Ecco cosa ha raccontato lui, intervistato da Fanpage.it.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi al GF Vip 7? Cosa ha risposto lui

L’Isola dei Famosi è terminata, ma gli appassionati possono stare tranquilli: lunedì 19 settembre 2022 è già previsto l’inizio del GF Vip 7. Nuovi concorrenti saranno rinchiusi nella casa più spiata della tv, dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E se tra i ‘vipponi’ ci fosse anche un ex naufrago?

Stiamo parlando di Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo. Il naufrago ha fatto un grande percorso sull’isola, arrivando quasi in finale, ma purtroppo ha dovuto ritirarsi per motivi di salute. Arriverà la rivincita al GF Vip? Alla domanda di Fanpage su una sua possibile partecipazione al reality, Marco ha risposto così: “Dopo questa esperienza all’isola voglio stare tranquillo e in pace per un po’, voglio stare sereno. Credo che il GF Vip sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’isola hai dei problemi con qualcuno puoi andare dall’altra parte della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei i chili che ho perso.

Queste le parole di Cucolo, che sottolinea di non essere alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo, ma non esclude comunque la possibilità di tornare in tv: “In questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita fa niente e va benissimo così, sono felice”.

A voi piacerebbe vedere Marco Cucolo nella prossima attesissima edizione del Grande Fratello Vip?