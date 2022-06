Chi è il marito di Roberta Capua: non tutti sanno di che cosa si occupa nella vita

È al timone della trasmissione dell’estate, ma sapete chi è il marito di Roberta Capua? Scopriamo insieme come si chiama e di che cosa si occupa nella vita.

Siamo nel vivo dell’estate e tutti i nostri programmi tv preferiti hanno salutato il loro pubblico, dando loro appuntamento a Settembre. Ne è l’esempio Uomini e donne, che per tutti questi mesi sarà sostituito dalla soap opera spagnola, oppure La vita in diretta.

Salutato il suo pubblico ad inizio Giugno, Alberto Matano ha passato il testimone a Roberta Capua e Gianlucan Semprini per la conduzione di “Estate in diretta”. A partire da Lunedì al Venerdì, proprio nella stessa fascia oraria de La vita in diretta, il pubblico di Rai Uno assisterà ad una trasmissione unica. In attesa della puntata di quest’oggi, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su una delle sue colonne portanti? Roberta Capua, ad esempio, non è un volto affatto nuovo al pubblico di Rai 1. Già l’anno scorso, infatti, assunse le redini in mano dello stesso programma insieme al suo collega di adesso, ma conosciamo proprio tutto su di lei dal punto di vista sentimentale. Da circa 10 anni, Roberta Capua è felicemente sposata, ma con chi? Scopriamo insieme chi è il marito e di che cosa si occupa.

Roberta Capua, sapete chi è il marito? Che cosa fa nella vita

Il debutto di Roberta Capua nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa a Miss Italia e, da quel momento, è stata inarrestabile. Tralasciando, però, l’aspetto professionale, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Ad oggi, come dicevamo poco fa, la conduttrice di Estate in diretta è felicemente sposata e, proprio qualche mese fa, ha festeggiato gli 11 anni di matrimonio. Chi è, però, suo marito?

Forse non tutti lo sanno, ma il marito di Roberta Capua si chiama Stefano Cassoli ed un noto e rinomato imprenditore immobiliare. Purtroppo, non ci è dato sapere granché della loro storia d’amore. Sappiamo, però, che la coppia è convolata a nozze con rito civile nel 2011 e che attualmente viva a Bologna con il loro unico figlio.

Riservatissimo ed assente sui social, questa in alto è l’unica foto di coppia che siamo riusciti a rintracciare. Sono davvero bellissimi, non trovate?