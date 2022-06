Chi è il vincitore de L’isola dei famosi del 2022? Ha trionfato con l’87% dei voti: nessuno l’avrebbe mai immaginato, davvero incredibile.

È purtroppo giunto al termine L’Isola dei famosi 2022. Dopo 100 giorni in Honduras, l’adventure reality di Canale 5 ha chiuso definitivamente i battenti, regalando al suo numerosissimo pubblico un’ultima puntata da brividi.

La finale, data l’emergenza Coronavirus e i protocolli di sicurezza da rispettare, si è svolta in Honduras, ma – come raccontato da Alvin a Fanpage proprio recentemente – ha visto alternarsi una serie di sfide e di emozioni davvero uniche. I cinque finalisti rimasti in gioco si sono giocati il tutto per tutto per aggiudicarsi il montepremi finale, ma come ogni gara che si rispetti solo uno è riuscito a farlo. Pensate, il vincitore de L’Isola dei famosi 2022 è stato eletto con ben l’87% dei voti. Davvero incredibile, vero? Raramente è accaduta una cosa del genere. A questo punto, vi starete facendo anche voi questa domanda: chi ha trionfato dopo ben lunghi 100 giorni?

L’Isola dei famosi 2022, chi è il vincitore?

Sin da subito ha messo d’accordo tutti e ce lo dimostra la percentuale del televoto che l’ha visto trionfare. Ben l’87% del pubblico italiano de L’Isola dei famosi 2022 ha votato proprio lui come vincitore. A differenza, invece, del 13% del suo ‘avversario’. Siete curiosi anche voi di scoprire di chi stiamo parlando? Procediamo con ordine!

L’ultima puntata de L’Isola dei famosi si è aperta con l’esito del televoto tra Mercedesz Henger e Nick Luciani, finiti entrambi al televoto nel corso della puntata scorsa. Ad avere la peggio, è stato proprio il cantante dei Cugini di Campagna, che immediatamente ha abbandonato la Palapa. Subito dopo questa eliminazione, si è aperto un televoto flash tra Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè, che ha visto la vincitrice de La pupa e il secchione lasciare la spiaggia. Quarta classificata, invece, proprio la figlia maggiore di Eva Henger, che dopo essersi riappacificata completamente con sua madre, ha abbandonato la sua corsa in gioco.

Il podio, da come si può chiaramente comprendere, è formato da Carmen, Nicolas e Luca. Ebbene. Al terzo posto si è classificata la simpaticissima Di Pietro. Mentre al secondo, con il 13% dei voti, il giovanissimo Daffrè. Nicolas Vaporidis, quindi, è il vincitore de L’Isola dei famosi.

Grande ovazione in studio e sui social dopo la vittoria di Nicolas Vaporidis. Voi, però, ve l’aspettavate?