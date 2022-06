Caterina Balivo ne parla per la prima volta: momento complicato, è successo durante il lockdown

Caterina Balivo sorprende tutti in una recente intervista: la conduttrice ha raccontato del momento complicato vissuto durante il lockdown.

Dopo la pausa dalla tv per dedicarsi alla crescita dei suoi figli, Caterina Balivo è tornata al lavoro di conduttrice con un programma tutto nuovo su Tv8 intitolato Chi vuole sposare mia mamma? ed ora si sta preparando a debuttare a fine luglio su Rai Due con Help! Ho un dubbio.

Insomma, ben due programmi in prima serata per lei che da giovanissima fu incoraggiata dalla nonna a tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Lo ha rivelato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: solo quando la donna venne a mancare, Caterina decise di darle ascolto e si fece scattare delle foto per presentarle ai provini di Bellissima. Alla fine però non le inviò.

Fu a Miss Italia, dove si classificò terza, che iniziò davvero la straordinaria carriera della conduttrice aversana: prima valletta, poi inviata, infine presentatrice tra le più apprezzate della Rai; insomma, sua nonna ci aveva visto giusto!

Se sul fronte lavorativo la Balivo può dirsi ampiamente soddisfatta, lo stesso vale su quello privato: con suo marito, Guido Maria Brera, è riuscita a costruire una splendida famiglia che è da sempre la sua priorità. Eppure, Caterina ha rivelato a sorpresa qualcosa di cui non aveva mai parlato prima.

Caterina Balivo, quel momento complicato con suo marito: lo ha rivelato per la prima volta

Nell’intervista concessa al Corriere, l’ex volto di Vieni da me non ha nascosto di aver vissuto una crisi col marito qualche tempo fa. Per la precisione, durante il lockdown, fase che è stata difficile per tutti e che ha portato molte coppie a dei risvolti inaspettati nel loro rapporto.

Caterina ha spiegato che lei e Guido hanno attraversato il periodo della pandemia con atteggiamenti differenti: “Lui — fragile di salute — isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown, stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa”. Lei decise allora di tornare a Roma con i figli e ciò ha rappresentato sicuramente un momento di crisi tra i due coniugi.

Ad ogni modo, Caterina e suo marito oggi sono più felici che mai e noi auguriamo loro tantissima serenità per il futuro.