“Mi è capitato più di una volta”: Maria De Filippi ne parla pubblicamente

Maria De Filippi l’ha detto pubblicamente in un’intervista: “Mi è capitato più di una volta”.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate delle televisione italiana. Da più di 20 anni la vediamo con piacere sul piccolo schermo. Sono molte le trasmissioni che conduce: Amici, C’è posta per te, Uomini e donne ed è in veste di giudice a Tu si que vales.

Tutte le sue trasmissioni sono un successo e il merito si deve a lei e naturalmente anche ai contenuti portati in onda. Non c’è solo la semplicità, il divertimento ma anche storie di vita come per esempio a C’è posta per te, e queste che fanno sì che le persone da casa riescano ad immedesimarsi nelle vicende o anche abbiano vissuto in prima persona una situazione del genere. E poi c’è lei, Maria, che riesce a creare quella sorta di legame con tutti i protagonisti dei suoi format e lo fa con una tale semplicità tanto da conquistare i telespettatori.

Qualche mese fa la conduttrice ha rilasciato un’intervista a La stampa in cui ha parlato di vari aspetti, come il lavoro e aneddoti legati ad altro. Nel corso della chiacchierata ha anche spiegato alcune cose successe, dicendo pubblicamente le sensazioni provate.

“Mi è capitato più di una volta”: Maria De Filippi l’ha detto pubblicamente

In una vecchia intervista rilasciata a La stampa Maria De Filippi si è raccontata, toccando vari aspetti non solo inerenti la sua carriera ma anche della sua vita lontana dallo schermo tv. Lei è una delle conduttrici più amate e il successo dei programmi che conduce fa sì che ogni anno ci sia una nuova edizione.

Dopo l’estate infatti avremo il piacere di seguire nuovamente Uomini e donne, Amici, Tu si que vales, e C’è posta per te. I casting sono già aperti e tutto è in fase di preparazione con nuovi ingressi, nuovi personaggi e tante sorprese. Ritornando all’intervista rilasciata a La stampa, le è stata posta una domanda, ovvero se per caso avesse mai provato imbarazzo per i protagonisti dei suoi show.

Maria ha commentato di aver provato più di una volta un senso di imbarazzo e di averlo sempre dichiarato: “Sì, mi è capitato più di una volta e l’ho sempre dichiarato. Spero di averlo fatto con educazione”, aveva spiegato, aggiungendo che se diventa prevaricante rispetto a chi ha invitato si dispiace molto: “Preferisco i confronti alla pari”.