“Esperienza terribile”: Lorenzo Fragola, il momento drammatico per lui; il racconto da brividi del celebre cantante.

“È un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo a tutti quelli che ne soffrono che bisogna parlarne e farsi aiutare”. Queste le parole che Lorenzo Fragola ha allegato ad un video condiviso sul suo Tik Tok ad inizio giugno.

Un video in cui il cantante, visibilmente scosso, vuole sensibilizzare su un tema delicato, invitando chi soffre della sua stessa patologia a parlarne, senza vergogna.

Lorenzo Fragola, lo sfogo sui social: “È un’esperienza terribile”, cos’è successo

“Questo video l’ho fatto subito dopo un attacco di panico alle quattro di notte”. È quanto ha rivelato Lorenzo Fragola su Tik Tok, dove qualche settimana fa ha condiviso un video molto intimo. Si tratta dei momenti immediatamente successivi ad un attacco di panico: il cantante, infatti, appare ancora scosso e con il respiro affannato.

Immagini che l’ex di X Factor ha scelto di rendere pubbliche per sensibilizzare sull’argomento e sottolineare quanto sia importante parlarne, senza alcun timore. “È un disturbo e non c’è vergogna alcuna”, scrive l’artista come didascalia al video, condiviso sulla piattaforma social in piena notte. Nel messaggio, oltre ad invitare a parlare del problema, il cantante sottolinea come sia importante farsi aiutare, essendo un disturbo a tutti gli effetti.

Il video condiviso dal vincitore dell’ottava edizione di X Factor non è passato inosservato e ha fatto il giro del web. Tantissimi messaggi di affetto e solidarietà nei confronti del cantante, ma c’è anche chi non ha risparmiato le accuse. Per qualcuno, Fragola avrebbe addirittura inscenato tutto, in cerca di visibilità e likes.

A replicare è stato proprio lui, rispondendo ad alcuni commenti sulla pagina Facebook di Fanpage.it. “Per tutti quelli che dicono pubblicità, pensate veramente che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? Ma menomale che i vostri figli sono una generazione migliore di voi”, sono state le parole del cantante originario di Catania.