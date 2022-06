Filippo Bisciglia, il triste annuncio: ne ha parlato pubblicamente

Sul suo canale Instagram, Filippo Bisciglia si è lasciato andare ad un triste annuncio: solo ora ne ha potuto parlare pubblicamente.

Un’estate decisamente calda, ma soprattutto un’estate senza il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. A distanza di ben otto anni dalla sua primissima messa in onda, il docu-reality delle coppie di Canale 5 è stato definitivamente cancellato dai palinsesti. Una bruttissima notizia, quindi, per il suo numerosissimo pubblico, che ormai aveva un vero e proprio appuntamento fisso col programma dell’estate.

A distanza di mesi dall’ipotetica chiusura di Temptation Island e dopo diverse settimane dalla sua conferma, a rompere il silenzio in merito è stato proprio Filippo Bisciglia, la sua colonna portante. Alcune ore fa, attraverso un video condiviso sul suo canale social ufficiale, il conduttore del famoso programma di Canale 5 ha commentato la scomparsa di Temptation Island dai palinsesti estivi. E si è lasciato andare ad un triste annuncio. Ecco cosa ha rivelato sul suo canale social.

Filippo Bisciglia, il triste annuncio: cosa ha rivelato sui social

Nel corso di una sua recentissima intervista a Nuovo Tv, Filippo Bisciglia aveva fatto riferimento a Temptation Island, ma non aveva fatto cenno ad un’ipotetica chiusura. Adesso che la cancellazione del programma è ufficiale e si attende il programma che lo andrà a sostiuire, la colonna portante del docu-reality di Canale 5 ha voluto commentare la decisione sul suo canale social ufficiale. In ‘diretta’ dal salotto di casa, l’ex concorrente del Grande fratello ha voluto rispondere a tutti quei messaggi arrivatigli in questi ultimi giorni sul programma, lasciandosi andare ad un triste annuncio.

“Ricevere i vostri messaggi, mi fa tantissimo piacere. Questo vuole dire che in questi anni vi siete affezionati a noi e al programma, ma soprattutto vi siete divertiti a commentare le puntate”, ha iniziato a dire. Dette queste parole, il conduttore non ha potuto fare a meno di esprimere la sua amarezza in merito. “Anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation island. Questo sarebbe dovuto essere il mio nono anno consecutivo. Mi mancheranno tutte le persone”, ha concluso.

L’ultimo video di Filippo Bisciglia, quindi, è stato un vero e proprio saluto a Temptation Island e al suo pubblico. Vi piacerebbe rivederlo in tv?