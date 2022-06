Ha deciso di lasciare il programma per crescere i suoi figli: lo comunica a tutti

La conduttrice ha deciso di lasciare il programma per poter crescere i suoi figli e lo comunica a tutti.

Una notizia che nelle ultime ore ha avuto grande diffusione data la forza del contenuto. La conduttrice a quanto pare ha deciso di lasciare dopo 9 anni la trasmissione. Il motivo come ha raccontato nel corso del programma è collegato ad un desiderio importante.

Infatti ha rivelato di voler crescere i suoi figli, di sentire il bisogno di stare con la sua famiglia, soprattutto dopo gli ultimi due anni, con la paura addosso del covid: “Sono stanca e non posso essere chi ho bisogno di essere per la mia famiglia. Ho bisogno di essere presente per la mia famiglia”, ha spiegato.

Spesso il lavoro ci prende più del dovuto tanto da creare una sorta di distanza dal resto del mondo, e in particolare a risentirne sono i nostri affetti, la famiglia e le persone a cui vogliamo più bene. Ed è quello che è successo alla conduttrice che negli ultimi tempi si è fermata a pensare a quanto accaduto negli ultimi due anni e ha preso una decisione spiazzante per i telespettatori.

Sembra essere più che convinta e nel corso del programma che l’ha vista presente per 9 anni ha spiegato al pubblico di voler lasciare il suo posto per vedere crescere i suoi figli e stare con la sua famiglia. Sicuramente non è l’unico personaggio del piccolo schermo che fa questa scelta, abbiamo saputo dell’addio alle scene di molti in questi anni. Ebbene, anche Christi Paul ha preso questa decisione, comunicando di lasciare la CNN dopo essere stata quasi 9 anni alla conduzione di programmi mattutini dell’emittente televisiva.

Comunicazione che aveva già dato a gennaio. Quali sono i motivi che hanno portato la conduttrice a fare questa scelta? A quanto pare vuole passare più tempo con la sua famiglia: “Tornando al 2020 mio marito ha avuto il Covid ed è stato davvero male e ci sono stati momenti in cui ho pensato che sarei stata una mamma single. Ho bisogno di essere presente per la mia famiglia”.

Christi Paul ha così deciso di lasciare la trasmissione ma ha spiegato che racconterà via instagram quale sarà il suo nuovo lavoro.