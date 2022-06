La dottoressa Pimple Popper, drammatica notizia per Shane: ha rischiato grosso, cos’è successo

La dottoressa Pimple Popper, Shane ha davvero rischiato grosso: drammatica notizia, non se lo sarebbe mai aspettato, cos’è successo.

Una storia come questa di Shane – giovanissimo paziente de La dottoressa Pimple Popper – ve l’avevamo già raccontata qualche tempo fa. Vi ricordate, infatti, quella di Anthony e del suo bozzo? Ebbene. Il giovane Shane ha scelto di recarsi presso lo studio della famosa dermatologa proprio per lo stesso motivo.

Alle telecamere del programma di Real Time, Shane ha raccontato di avere un grosso bozzo tra l’occhio e il naso da circa due anni. Inizialmente piccolina, ma poi sempre più grande, l’escrescenza ha condizionato fortemente la sua vita. È proprio questo, quindi, che l’ha spinto a chiedere aiuto alla più famosa delle youtuber. Certo, prima di farsi visitare da lei, Shane ha raccontato di essersi rivolto ad un altro dermatologo, ma dopo aver saputo che la rimozione del bozzo gli avrebbe potuto causare la cecità, è scappato a gambe levate. Sarà stata anche questa la reazione nello studio della dottoressa Sandra Lee? Assolutamente no! Nemmeno le parole della dermatologa californiana sono state rassicuranti, sia chiaro, eppure l’atteggiamento di Shante è stato completamente differente.

La dottoressa Pimple Popper, dramma choc per Shane: ha rischiato grosso realmente

Seppure il bozzo di Shane non fosse affatto un problema, quello che faceva seriamente preoccupare la dottoressa Pimple Popper era proprio la sua posizione. Si trattava di una cisti posizionata nel ‘famoso’ triangolo della morte. Forse non tutti lo sanno, ma la zona tra occhio e naso è piuttosto delicato dal momento che passano vasi sanguigni e nervi importantissimi. Pertanto, la preoccupazione della dermatologa era davvero alle stelle. Se per qualche strano motivo, infatti, ci sarebbe stata un’infezione, questa si sarebbe potuta diffondere e creare dei problemi.

Insomma, con quest’intervento Shane ha realmente rischiato grosso. Tuttavia, è stato molto coraggioso ad accettare la richiesta d’aiuto della dottoressa. Inutile dirvi che l’operazione di rimozione è andata alla grande. E, molto presto, Shane ha potuto riprendere in mano la sua vita prima che nascesse sua figlia.

“È finito un incubo”, ha detto Shane appena terminato l’intervento. Il risultato ottenuto è davvero magnifico, non credete?