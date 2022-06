Maneskin, siamo abituati a vedere Victoria con un trucco accentuato ma ecco com’è al naturale

Maneskin, Victoria De Angelis come non l’avete mai vista: ecco com’è l’artista senza trucco e completamente al naturale.

La bassista Victoria De Angelis insieme alla sua band, i Maneskin, ha letteralmente spiccato il volo dopo un esordio più che scoppiettante ad X-Factor. Nell’ultimo anno sono stati completamente avvolti dalla fama e dal successo.

La vittoria al Festival di Sanremo 2021, con il brano Zitti e buoni, li ha portati di diritto all’Eurovision Song Contest e con lo stesso brano hanno fatto esplodere il palco. Dopo 30 anni l’Italia, grazie ai Maneskin, è tornata a conquistare la vittoria del grande evento. Il gruppo ha ricevuto lo stesso amore anche all’estero tant’è che oggi sono affermatissimi sulla scena mondiale e sono entrati in importanti classifiche musicali.

Victoria, come sappiamo, è la bassista, il chitarrista è Thomas Raggi, Ethan Torchio è il batterista e Damiano David è la voce della band. Parliamo di Victoria, giovanissima, ha circa 21 anni e ha origini danesi. Come tutti gli altri componenti del gruppo ha un profilo instagram seguitissimo, essendo famosa ovunque nel mondo. La vediamo negli eventi con uno stile rock e un trucco accentuato, ma sul suo canale instagram si mostra anche senza trucco. Chi non è solito guardare i social e spulciare tra le immagini non l’avrà mai vista, ecco perchè vi mostriamo una sua foto al naturale.

Victoria De Angelis con la sua band i Maneskin è diventata famosa sulla scena mondiale. E lo è diventata anche sui social dove oggi il suo profilo conta di oltre 3 milioni di follower. Ai concerti, in televisione o comunque agli eventi osa molto, appare con un look rock e un trucco accentuato.

Lontano dalle scene però, per esempio sul suo canale instagram, si mostra semplice e anche senza trucco. Ecco uno scatto al naturale della bassista:

Victoria è giovanissima quindi non ha bisogno di trucchi e accessori per mostrarsi e soprattutto per accentuare la bellezza perchè è molto bella anche senza make up. Ha un viso semplice e occhi azzurri, carnagione chiara in perfetta armonia con il suo colore di capelli.