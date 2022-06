Milly Carlucci non si aspettava niente del genere: l’indiscrezione clamorosa riguarda la prossima edizione di Ballando con le stelle.

L’estate è ormai entrata nel vivo e, come sempre, i principali programmi della nostra tv sono in vacanza, in attesa di tornare in onda nella prossima stagione. E tra i volti che rivedremo senza ombra di dubbio sul piccolo schermo ci sarà lei, Milly Carlucci.

La conduttrice, infatti, tornerà in onda con il suo amatissimo programma del sabato sera, Ballando con le stelle. E, proprio riguardo la trasmissione dedicata alla danza, è spuntata un’indiscrezione davvero succulenta… Curiosi di scoprire cosa potrebbe accadere in casa Rai? Vi raccontiamo tutto.

Milly Carlucci, l’indiscrezione riguarda Ballando con le stelle 2022: cosa potrebbe accadere

Tra i programmi più amati dai telespettatori italiani c’è Ballando con le stelle. La trasmissione di Rai Uno è, ormai da tanti anni, una garanzia di successo per Rai Uno, che affida a Milly Carlucci una serata di spicco come quella del sabato sera. E proprio sulla nuova edizione dello show è spuntata un’indiscrezione molto interessante.

A rivelarla è Bubino Blog, che parla della possibilità di un prolungamento per lo show dedicato ai vip aspiranti ballerini. Secondo l’indiscrezione, la Rai avrebbe pensato di mandare avanti il programma fino a qualche giorno prima di Natale: sarebbe prevista, quindi, una puntata in più rispetto alle passate edizioni e la finale slitterebbe al 23 dicembre.

Ripetiamo, però, che non vi è ancora alcuna notizia ufficiale e che si tratta di una semplice indiscrezione. Quel che è certo, invece, è che lo show partirà su Rai Uno sabato 8 ottobre 2022. Chi saranno i concorrenti vip che si metteranno in gioco a ritmo di salsa, jive e cha cha cha?

Anche in questo caso, bisognerà attendere ancora un po’ per avere notizie ufficiali sul cast. L’unico nome certo, al momento, è quello di Iva Zanicchi: la cantante sarà una delle concorrenti di Ballando e siamo certo che ne vedremo delle belle. Noi non vediamo l’ora di vedere i nuovi vip scendere in pista, e voi?