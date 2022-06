Nek, il cantante lascia senza parole: cambiamento improvviso, arriva la decisione

Nek spiazza tutti con un cambiamento inaspettato: lo aveva annunciato giorni fa sui social, guardate cosa ha fatto ieri sera!

Cantautore amatissimo da oltre trent’anni, Filippo Neviani in arte Nek è sempre stato una figura di spicco nella musica italiana. Da Laura non c’è a Lascia che io sia, il 50enne di Sassuolo ha scritto brani che hanno fatto storia. Siamo abituati ad associarlo al mondo delle sette note, ma stavolta Nek ci ha stupiti con un cambiamento davvero inatteso.

Stiamo parlando di una novità che aveva annunciato tramite il suo profilo Instagram qualche giorno fa. Si era mostrato in una foto scattata nello studio5 della Rai rivelando di trovarsi lì per le prove di un nuovo spettacolo. Non un concerto bensì una trasmissione televisiva che avrebbe condotto a breve!

Ed infatti ieri 28 giugno, in prima serata, Nek è andato in onda su Rai Due con la prima delle quattro puntate di Dalla strada al palco, programma ideato da Carlo Conti. Un nuovo show estivo in cui vedremo esibirsi dei bravissimi artisti di strada. Quasi in concomitanza col festival itinerante condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu, su Rai Due è partita quindi una nuova avventura che ci farà compagnia nelle prossime settimane.

Nek ha quindi deciso di calarsi nelle vesti di conduttore e non è la prima volta: ricordiamo infatti che è stato al timone della 14esima e della 15esima edizione di SEAT Music Awards e nel 2021 ha sostituito temporaneamente Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera.

Nek, il cambiamento che nessuno si aspettava: tutti i dettagli sul suo nuovo programma

Realizzato in collaborazione con Stand by me, Dalla strada al palco offre agli artisti di strada la possibilità di dimostrare tutto il loro talento al pubblico televisivo, molto più vasto di quello che di solito assiste ai loro spettacoli. Non a caso, lo studio dal quale va in onda la trasmissione è allestito per dare la sensazione di una piazza.

Come ha spiegato Nek all’Ansa, fulcro delle puntate saranno le storie di ciascuno dei protagonisti, il percorso che li ha portati a scegliere di dedicare la loro vita all’arte. In ogni puntata sarà il pubblico a scegliere cinque finalisti, aiutato ogni sera da ospiti diversi. Per il primo appuntamento, questo ruolo è stato ricoperto dai bravissimi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Tra i 15 concorrenti che arriveranno alla finalissima verrà decretato poi il miglior artista di strada.

Se vi siete persi la prima puntata, vi consigliamo di recuperare subito e di gustarvi i prossimi appuntamenti con questo interessante show!