Nicolas Vaporidis ne soffre da tempo: “E’ peggiorata”, brutta situazione; il retroscena che non tutti conoscono sul vincitore de L’Isola dei Famosi.

Una vittoria che non ha sorpreso quasi nessuno, quella di Nicolas Vaporidis alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attore ha conquistato il pubblico sin dalle prime settimane in Honduras, dimostrando di essere il naufrago perfetto.

Sull’isola, Nicolas è cresciuto tanto, ha smussato diversi lati del suo carattere e ne ha conosciuti di nuovi. Ma c’è un aspetto che forse non tutti conoscono del celebre attore: una fobia di cui l’attore romano soffre da diversi anni. In seguito i dettagli.

Nicolas Vaporidis, la fobia di cui soffra da tempo: “Crescendo è peggiorata”

Grazie all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis si è fatto conoscere a 360 gradi, mostrando ai telespettatori l’uomo e non l’attore che tutti abbiamo amato in film di successo come Notte prima degli esami. Forse non tutti sanno, però, che Nicolas soffre di un disturbo sin da quando era ragazzo.

Si tratta della demofobia, paura della gente e dei posti affollati. “Il terrore è cominciato quando ero ragazzo: odiavo le discoteche, gli altri ballavano io mi irrigidivo, mi bloccavo. Crescendo la nevrosi è peggiorata: non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare”, ha rivelato in un’intervista del 2009 a Ok Salute e Benessere. L’attore ha raccontato che la sua è una paura vera, di quelle che se non impari a gestire, ti rendono la vita un incubo.

E Nicolas ha dovuto imparare a gestire il panico soprattutto dopo il successo di Notte prima degli esami, poiché vi erano alcune situazioni che per lavoro e contratto non poteva evitare. “Prima di una conferenza stampa, dove so che incontrerò persone estranee, in uno spazio che percepisco come nemico, devo respirare profondamente per convincermi che non succederà nulla e che finirà presto”, ha raccontato l’attore nell’intervista ad Ok Salute e Benessere.

