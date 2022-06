Nuovo amore per Antonino Spinalbese? La sua fiamma è molto conosciuta

Dopo la fine della sua storia con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? La sua fiamma è molto conosciuta.

Solo poco più di un anno fa, Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese non vedevano l’ora di diventare genitori, giurandosi amore eterno, ma ad oggi le loro strade si sono definitivamente separate. La loro storia d’amore è giunta al termine qualche mese dopo la nascita della piccola Luna Marì ed il motivo che li ha spinti a prendere questa decisione è stato rivelato solo ora.

Archiviata la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è ritornata sui suoi passi. Ed ad oggi, nonostante non ci sia ancora nessuna conferma social, la showgirl e conduttrice argentina è ritornata a fare coppia col suo ex marito Stefano De Martino. Cosa sappiamo, invece, sull’ex hairstylist? Anche lui, così come la sua ex compagna, ha ritrovato la proprio serenità sentimentale? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Soltanto qualche settimana fa, il giovanissimo Spinalbese è stato paparazzato in compagnia di una splendida donna. Adesso, come fa notare anche Whoopsee, sembrerebbe che Antonino abbia un nuovo amore. Tra l’altro, la sua presunta fiamma sarebbe davvero conosciutissima.

Antonino Spinalbese, nuovo amore per l’ex di Belen Rodriguez? Chi sarebbe la sua fiamma

Non solo Belen Rodriguez, che con Stefano De Martino sembrerebbe fare davvero sul serio, ma anche Antonino Spinalbese sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. Stando ad alcuni ‘indizi’ social, immediatamente riportati da Whoopsee, sembrerebbe che l’ex hairstylist abbia una nuova fiamma. E che non abbia affatto perso occasione di poter condividere alcuni momenti trascorsi insieme a lei sui social.

È proprio attraverso una serie di IG stories che Antonino Spinalbese non solo ha fatto capire di essere in compagnia di una ragazza, ma anche di chi si trattasse. Dapprima con la collana ed, in seguito, con un braccialetto, si è facilmente capito che la nuova fiamma del giovane potrebbe essere Giulia Tordini. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Come darvi torto! Si tratta della fondatrice di un famoso brand di gioielli.

Come mostrato in alto, questa sagoma condivisa da Giulia sarebbe piuttosto riconducibile a quella di Antonino Spinalbese. Al momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parole, però una cosa è certa: se sono rose, fioriranno!