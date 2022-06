Ricordate Mevkibe in Daydreamer? Questo scatto dell’attrice mostra com’è fuori dal set

Vi ricordate di Mevkibe, la mamma di Sanem in Daydreamer? Ecco com’è l’attrice nella vita fuori dal set.

Daydreamer-Le Ali del sogno è una serie televisiva turca che ci ha accompagnato per circa un anno fino al 28 maggio 2021 quando è andata in onda l’ultima volta. Can e Sanem sono stati i protagonisti e ci hanno fatto sognare con il loro amore.

Un amore che fin dall’inizio è apparso complicato e quasi difficile da poter esprimere, in particolare per Sanem che si è trovata coinvolta in una bugia appena entrata nell’azienda. La giovane abbiamo visto è molto legata alla sua famiglia. Il padre è molto apprensivo nei suoi confronti e di sua sorella Leyla, per lui sono le sue bambine. Anche la mamma delle ragazze è molto apprensiva ma ha un carattere molto forte.

Mevkibe è una donna che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e vuole solo il meglio per le giovani. In particolare ha sempre avuto una forte simpatia per Can e più che dispiacersi per aver scoperto del fidanzamento di Sanem e il fotografo, ci resta male per non averlo saputo da lei. Ebbene, questo personaggio è stato interpretato in maniera impeccabile dall’attrice Ozlem Tokaslan. Siamo andati a curiosare sul suo canale instagram, ecco com’è a distanza di un anno e fuori dal set della serie.

Ha interpretato Mevkibe in Daydreamer: ecco com’è l’attrice fuori dal set

Mevkibe è la mamma di Sanem e di Leyla. L’amore per il suo Nihat è fortissimo anche se spesso litigano per questioni anche fuori dal mondo. In particolare la distanza si fa sentire quando il marito scopre della relazione delle figlie o anche del matrimonio di Leyla. Anche Mevkibe non ne sa nulla ma lo scopre prima di Nihat e cerca di trovare il giusto momento per dirgli la verità.

Purtroppo l’uomo viene a saperlo ancora prima. Andiamo all’attrice che ha interpretato questo personaggio femminile. Siamo andati a curiosare sui social e abbiamo recuperato questa foto di Ozlem Tokaslan:

Eccola, cosa notate guardando questo scatto? Facendo il confronto con Mevkibe, ruolo interpretato nella serie, e questa immagine fuori dal set, non notiamo particolari cambiamenti, a parte dettagli, per esempio il look, l’acconciatura dei capelli. Ozlem è una grande donna, piena di talento e tanta bellezza: è un’attrice che sa fare benissimo il suo lavoro.