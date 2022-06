La star di Streghe sta per approdare a Beautiful: è proprio lui; chi è il nuovo personaggio e quale sarà il suo ruolo nella soap.

I colpi di scena, in Beautiful, non mancano mai. E neanche le new entry! Nuovi personaggi sono sempre pronti ad entrare in scena e creare scompiglio nella già intricata trama della soap più seguita al mondo. Sapete chi sta per apparire nelle puntate italiane?

In America, i telespettatori lo stanno vedendo già da un bel po’: l’attore interpreta il padre di Finn, compagno di Steffy. Di chi si tratta? I fan del telefim fantasy Streghe lo riconosceranno subito…Scopriamo i dettagli!

Da Streghe a Beautiful: ecco chi interpreterà Jack Finnegan

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Nelle puntate in Italia sta per scoppiare una vera e propria bomba: tutto inizierà con le nozze di Steffy e Finn, durante le quali si scopriranno verità sconvolgenti. E sapete chi conosceremo in occasione del matrimonio?

I genitori di Finn, Jack e Li Finnegan. Una storia complicata, questa: si scoprirà, infatti, che la vera mamma di Finn e Sheila Carter e solo dopo settimane di tensione scopriremo che Jack è il padre biologico del medico. In attesa di scoprire tutti gli intrighi, vi mostriamo chi è l’attore che presta il volto a Jack. Se vi dicessimo Andy Trudeau?

Proprio così, si tratta di Ted King, che in Streghe ha interpretato Andy, l’ispettore di polizia di Sa Francisco, partner di Darryl e grande amore di Prue Halliwell. L’attore, oggi 57 enne, è entrato nel cast di Beautiful l’anno scorso e, in America, è ancora in scena: Jack non sa ancora quello che è successo a Finn e, soprattutto, alla povera Li.

Grazie al ruolo di Jack Finnegan, l’attore ha appena vinto un Emmy, nella 49 esima edizione dei Daytime Emmy, come migliore guest star in una serie drammatica. Una grande soddisfazione per Ted King, da anni volto di tantissime serie di successo. Noi non vediamo l’ora di vederlo in azione, e voi?