Uomini e Donne, brutto episodio: non avrebbe mai voluto una cosa del genere

Brutto episodio per l’ex volto di Uomini e Donne: vittima di un’orribile truffa, ha vissuto momenti di grande tensione, ecco cos’è successo.

Come purtroppo accade spesso, il mondo dei social ed il web in generale possono trasformarsi in una e propria ‘giungla’ dove truffatori e malintenzionati sono in agguato per cercare di trarre profitto dalla buona fede altrui. E’ quanto accaduto ad un’ex protagonista di Uomini e Donne in questi ultimi giorni.

Stiamo parlando di Lilli Pugliese, 28enne romana dall’infanzia difficile che ha corteggiato l’ex tronista Luca Salatino durante la stagione televisiva appena conclusa. La ragazza non è stata scelta dal giovane cuoco che ha deciso di fidanzarsi invece con Soraya.

Ora che la sua esperienza nel dating show è terminata, sono molti coloro che vorrebbero vedere Lilli sul trono a settembre. Al di la di ciò, la dolce studentessa di Fashion Design è sempre molto seguita dai fan che hanno imparato a conoscerla in tv nei mesi scorsi.

Proprio i suoi tanti follower hanno trovato strane alcune storie postate dalla ragazza su Instagram negli ultimi giorni, ma è stata la diretta interessata a spiegare cosa stesse accadendo.

Uomini e Donne, colpo basso per Lilli: il brutto episodio di cui è stata vittima

Il profilo Instagram della Pugliese era stato hackerato. Qualcuno si è appropriato del suo account e, per di più, si è spacciato per lei a scopo di truffa. Dopo il furto, infatti, il responsabile del reato ha iniziato a fare delle pubblicità a nome di Lilli al fine di raggirare i follower.

Lilli allora ha aperto un nuovo profilo ed ha spiegato in un video cosa stava succedendo: “Il mio vecchio profilo Instagram è stato hackerato ragazzi, non date retta a quello che viene detto nelle storie perché è tutta una TRUFFA!!!”, avverte l’ex corteggiatrice.

Fortunatamente, proprio in queste ore, sull’account originale di Lilli sono comparse delle storie in cui lei stessa annuncia di essere riuscita a riappropriarsi del proprio profilo. La bella romana ha anche ammesso di essere rimasta molto delusa da alcuni suoi seguaci che, credendo potesse essere lei a pubblicizzare certe cose, hanno messo in dubbio la sua onestà.

Uno sfogo più che comprensibile dopo varie ore di tensione, ma per fortuna tutto è bene quel che finisce bene.