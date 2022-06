Uomini e Donne, decisione a sorpresa dopo l’annuncio della gravidanza: nessuno se l’aspettava

Spiazzante confessione dell’ex protagonista di Uomini e Donne: lo ha rivelato a distanza di pochi giorni dall’annuncio della gravidanza.

Hanno reso felici tutti i fan che da sempre hanno creduto nel loro amore e che ancora adesso li seguono con affetto dopo la loro avventura a Uomini e Donne avvenuta circa quattro anni fa. La coppia formatasi nel famoso dating show di Canale 5 ha infatti annunciato di essere in attesa del primo figlio.

La notizia è stata resa nota tramite un dolcissimo video condiviso sui social dai diretti interessati e solo a luglio si saprà se il bebè è un maschietto o una femminuccia. L’ex corteggiatrice che all’epoca riuscì a conquistare l’allora tronista è già al quarto mese di gravidanza e il parto dovrebbe avvenire il 21 dicembre di quest’anno.

Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, protagonisti di une delle storie più belle mai raccontate nel corso del seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi. I due si sono quindi aggiunti all’elenco degli ex volti del programma che si apprestano in questo periodo a diventare genitori. Appresa la splendida notizia, i loro tanti fan sono ora curiosi di sapere come la futura mamma ed il futuro papà stanno vivendo la dolce attesa e, tramite Instagram, hanno rivolto all’ex tronista alcune domande al riguardo.

Uomini e Donne, l’ex tronista sulla gravidanza della compagna: “E’ una sensazione strana”

Chiacchierando con i follower su Instagram, Lorenzo ha raccontato di essere preso in questo periodo da un turbinio di emozioni: “E’ una sensazione strana”, ha detto il 26enne che rivela di essere da un lato l’uomo più felice del mondo, ma dall’altro di essere anche spaventato per il nuovo capitolo della sua vita che sta per aprirsi.

Ha poi parlato della decisione presa riguardo al momento del parto. Ha detto di non voler assistere per paura: “Sono un fifone, solo guardando i video mi sento male e mi viene da svenire, figuriamoci se entro. Mi ricoverano!”. Per ora, quindi, sembra che il bel Riccardi sia intenzionato a non essere presente alla nascita del bebè. L’ex tronista ha poi ammesso che preferirebbe si trattasse di un maschietto, ma se dovesse nascere una bambina l’amerà comunque infinitamente.

Auguriamo ancora tanta felicità a questa splendida coppia che sta per vivere la gioia più bella!