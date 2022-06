100 kg in meno a Vite al Limite, ma oggi Tracey lascia tutti sconvolti: in pochi ci crederanno

Grazie a Vite al Limite è dimagrita 100 kg, ma oggi Tracey Matthews lascia tutti a bocca aperta: in pochi crederanno alla sua storia.

Dimenticare la storia di Tracey Matthews nel corso della quinta stagione di Vite al Limite è davvero impossibile. Fattasi conoscere dal famoso programma del docu-reality di Real Time e dal dottor Nowzaradan per il suo ingente peso, la donna ha impressionato tutti con il suo cambiamento.

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, il peso di Tracey raggiungeva i 275 kg. Dei numeri davvero esorbitanti, quindi, e che condizionavano fortemente le sue giornate e la sua vita. Oltre ai chili di troppo, la Matthews ha raccontato di essere impossibilitata a svolgere qualsiasi tipo di attività per via di alcuni linfedemi presenti sulle sua gambe. Pensate, anche il semplice alzarsi dal letto era diventato un incubo. Superati i 250 kg e consapevole che così non sarebbe andata avanti per molto altro tempo ancora, Tracey ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. È grazie a lui, infatti, che è riuscita a dimagrire 100 kg. Cosa sappiamo oggi? Procediamo con ordine!

Che fine ha fatto oggi Tracey Matthews dopo Vite al Limite?

Così come quella di Milla Clark, anche la storia di Tracey Matthews a Vite al Limite merita di essere raccontata a gran voce. La donna aveva scelto di partecipare al programma per via del suo enorme peso e, grazie al programma impostole dal dottor Nowzaradan, è riuscita a dimagrire 100 kg. Tutto sembrava andasse per il meglio e Tracey sembrava avesse realmente capito quale fosse la strada da percorrere, ma non è stato così. Prima di battere qualsiasi tipo di record, come ha fatto Justin, la paziente del chirurgo è ricascata nel circolo vizioso del cibo, rischiando di essere espulsa. Fortunatamente, però, non è stato affatto così.

Come sta oggi? Purtroppo, sapere cosa abbiamo appena scoperto vi sconvolgerà! Tracey è completamente sparita dalla circolazione. I suoi canali social non vengono aggiornati da diverso tempo, ma di lei si dice che sta continuando la sua dieta. Ed anche noi ce lo auguriamo.

Vi piacerebbe saperne di più?