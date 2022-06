X-Factor, terribile episodio per l’ex concorrente: cosa è successo

Brutto episodio per l’ex concorrente di X-Factor: ha raccontato tutto sui social.

Quando il successo avvolge un personaggio del mondo dello spettacolo spesso si diventa ‘preda’ facilmente degli haters che sentono come dire il bisogno di sfogarsi tranquillamente contro di loro. Sono molti coloro che hanno subito attacchi gratuiti e ingiustificati e i social sono quel motore che spesso accentua gli episodi.

Negli ultimi giorni è successo a Elettra Lamborghini che ha fermato per qualche momento il concerto per rispondere in diretta ad una persona che la stava insultando mentre riprendeva il tutto. Ma questo non è un caso singolo, nelle ultime ore è successo di nuovo. Sia chiaro, non accade solo ai personaggi famosi ma spesso sono loro che avendo una certa popolarità si trovano di fronte all’attacco degli haters. Questa volta è accaduto ad un ex concorrente di X-factor che non ha vissuto un bel momento.

X-Factor, brutto episodio per l’ex concorrente: racconta tutto sui social

Il giovane artista mentre era sul palco al Milano Latin Festival è stato costretto a rispondere agli insulti omofobi di un ragazzo che era nel pubblico. Vergo, che nel 2020 abbiamo visto nel talent show nella squadra di Mika, ha condiviso un post in cui mostra l’accaduto. Nel video si vede lui che si avvicina al confine del palco per capire cosa stesse dicendo il ragazzo. Pare che le parole utilizzate siano state: “Ric**** ti faccio diventare io maschio“, così come ha fatto sapere l’artista in basso al post in cui ha commentato l’episodio.

Il cantante però non si è lasciato togliere l’entusiasmo e la gioia di poter esibirsi sul palco del Milano Latin Festival nemmeno, come dice, sentirsi dire quella frase omofoba. Vergo ha risposto così sui social: “Ad ogni gesto di omofobia rispondo con un messaggio di celebrazione dell’amore. Poi tesoro mio, comportandosi così non hai proprio idea di cosa significhi essere maschio, sei solo un co*** omofobo”.