Andrea Delogu, matrimonio finito dopo anni: sapete chi è l’ex marito? Lo conosciamo benissimo

Il matrimonio di Andrea Delogu è finito dopo diversi anni, ma sapete chi è l’ex marito? È un attore molto famoso che tutti conoscono.

Sarà il volto dell’estate italiana, Andrea Delogu. In compagnia di Stefano De Martino, suo collega ma anche grande amico, la simpaticissima conduttrice sarà al timone di un programma davvero imperdibile. Stiamo parlando proprio di Tim Summer Hits in onda su Rai Due a partire da stasera.

Per niente sconosciuta al pubblico italiano, Andrea Delogu è tra i volti più apprezzati del piccolo schermo. Oltre a rimanere impressionati per la sua bellezza e semplicità, i suoi ammiratori non possono fare a meno di notare una simpatia incredibile. D’altra parte, è proprio questa la chiave del successo! Il suo debutto è arrivato circa 20 anni fa, ma da quel momento Andrea non si è mai più fermata. Se, però, la sua carriera è ricchissima di esperienze e costellata di successi, cosa sappiamo sulla sua vita privata? A Verissimo nei mesi scorsi, ha confessato di aver ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio, ma chi è il suo ex marito? Stiamo parlando di un volto famosissimo!

Chi è l’ex marito di Andrea Delogu? In moltissimi lo conoscono

In attesa di poterla ammirare in tutta la sua bellezza sul palco di Tim Summer Hits, sono tantissime quelle persone che si chiedono qualche cosa in più su Andrea Delogu. Il suo debutto, come dicevamo, è arrivato nel 2002 e subito ha cavalcato la cresta dell’onda, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che nel Gennaio del 2021 sia terminato il suo matrimonio sancito nel 2016. Siete curiosi, però, di sapere chi è il suo ex marito?

Forse non tutti lo sanno, ma l’ex marito di Andrea Delogu è un attore famosissimo. Stiamo parlando proprio di Francesco Montanari. Al settimanale F, la conduttrice ha rivelato di aver posto la parole fine al loro matrimonio dal momento che non c’era più l’amore. Il loro, infatti, è stato un colpo di fulmine, ma gli eventi della vita li hanno portati a capire che il sentimento era finito, decidendo così di chiudere.

Chi è Francesco Montanari?

Il suo volto non vi è affatto sconosciuto, vero? Come darvi torto! Nato a Roma nel 1984, Francesco Montanari esordisce sul grande schermo nel 2009 e da quel momento non si ferma più. Volto di tantissime serie tv di successo, ma anche di pellicole famosissime, l’attore è stato insignito di tantissime premi.

Auguriamo ad entrambi ogni bene!