Anticipazioni L’ora-inchiostro contro piombo, ultima puntata: scoperta choc, c’entra Domenico

Le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Ora-inchiostro contro piombo ci dicono che Nicastro farà una scoperta choc: c’entra Domenico.

Dopo l’imperdibile di ieri sera, L’ora-inchiostro contro piombo è pronto a chiudere i battenti. Mercoledì 6 Luglio, infatti, la mini serie tv andrà in onda con l’ultima puntata. E, da come abbiamo potuto constatare dalle anticipazioni trapelate, sembrerebbe essere pronta a regalare al suo pubblico un ultimo appuntamento choc.

Abbiamo pochissime informazioni su tutto quello che accadrà nell’ultima puntata di L’Ora-inchiostro contro piombo di Mercoledì 6 Luglio, ma le anticipazioni ci dicono che il colpo di scena regalatici sarà davvero clamoroso. Tra le tante cose che succederanno, infatti, Antonio Nicastro, i cui panni sono vestiti da Claudio Santamaria, farà una scoperta choc su Domenico e la sua morte. Si, avete letto proprio bene: il giovane giornalista de L’ora è stato ritrovato morto! Cosa è successo, però? Il buon Sciamma ha scelto di compiere un gesto estremo oppure è stato ucciso? Ebbene. Proprio in merito a questo, Nicastro e la sua squadra faranno una sconcertante scoperta. Scopriamo qualche cosa in più.

L’ora-inchiostro contro piombo del 6 Luglio: le anticipazioni dell’ultima puntata

Tratto da un fatto realmente accaduto, L’ora-inchiostro contro piombo ha intrattenuto milioni di telespettatori sin dalla sua prima puntata, ma lo farà ancora di più con l’ultima che andrà in onda Mercoledì 6 Luglio. Quali sono le sue anticipazioni? Scopriamole insieme!

Dopo la morte di Domenico, potete ben capire che l’ultima puntata della mini serie tv sarà completamente concentrata su questo. L’intera redazione, infatti, cercherà di capire cosa è accaduto al loro collega, ma purtroppo dovrà fare a meno di Nicastro. Il giornalista è in ospedale per un’ulcera. E non potrà aiutare i suoi ragazzi nella ricerca. Quello che interessa capire è se Domenico è stato spinto ad uccidersi oppure se ha voluto suicidarsi. Molto presto, però, si scoprirà la verità! Salvo e Nicastro, infatti, scoprono che Olivia, i cui panni sono vestiti da una giovanissima Selena Caramazza, è l’amante del mafioso Liggio. Pertanto, i due molto presto capiranno che il loro collega è stato ucciso proprio da lui, che verrà prontamente arrestato.

Come va a finire la storia? Purtroppo, sembrerebbe non mancare un colpo di scena: dopo aver vinto contro Liggio, Nicastro è pronto a festeggiare coi suoi colleghi per le sorti del giornale. Molto presto, accadrà l’impensabile! Mentre tutti sono intenti nel brindisi, qualcuno abbandona a pochi passi da loro una bomba. Cosa succederà? Lo scopriremo!

Si prevede un’ultima puntata choc, non lo pensate anche voi?