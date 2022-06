Claudia Ruffo senza trucco e filtri: l’attrice è bella come sempre

Claudia Ruffo senza trucco e senza filtri: l’attrice di Un posto al sole è così bella da lasciare senza parole.

Un posto al sole è una soap opera interamente prodotta in Italia in onda dal 1996 su Rai tre. Da quando ha esordito non si è più fermata e questo è naturalmente dovuto al fatto che riscontra dal debutto alti ascolti; il pubblico si lascia travolgere dalla trama che porta in scena vicende che spesso rispecchiano la realtà.

I telespettatori possono così aver vissuto una scena o immedesimarsi nei panni dei protagonisti perchè sappiamo che la soap porta in onda temi attualissimi. Claudia Ruffo ha esordito nei panni di Angela Poggi da giovanissima nel medesimo anno di esordio. Dopo molti anni lascia per un periodo il suo personaggio per affrontare nuove esperienze lavorative. L’abbiamo vista in Orgoglio capitolo terzo, in Gente di mare 2.

Il ritorno in Un posto al sole ha fatto più che piacere ai telespettatori che non aspettavano altro. Ormai la soap è casa sua e vederla nei panni di Angela è anche per noi come dire ‘un porto sicuro’. Infatti ci sono quei personaggi come appunto Angela, o Marina, Raffaele, Franco, Giulia, Silvia, Filippo, Renato, Serena e tantissimi altri, di cui proprio sarebbe difficile accettare un addio. Oggi Claudia è nota al pubblico e di conseguenza lo è anche sui social, ed è proprio qui che condivide molte foto. Andando a curiosare abbiamo recuperato un vecchio scatto in cui si mostra al mare senza trucco e filtri: ecco com’è l’attrice.

Un posto al sole, Claudia Ruffo senza trucco e filtri: è bella come sempre

Claudia Ruffo è entrata a far parte del cast di Un posto al sole nel 1996, anno di debutto della soap opera. Veste da allora i panni di Angela Poggi ma la sua carriera si è spinta oltre, infatti ha recitato al cinema e in televisione.

L’abbiamo vista sul piccolo schermo in Orgoglio Capitolo Terzo, Gente di Mare 2, Il restauratore 2, Mina Settembre. Oltre ad essere un’attrice piena di talento è anche bellissima e sui social possiamo ammirare tutti i suoi meravigliosi scatti. Spulciando abbiamo notato uno scatto in si mostra senza trucco e filtri.

La foto risale al luglio del 2021. Claudia appare in tutta la sua naturale bellezza. Anche senza make up è bella come sempre!