Da Uomini e donne a star di Instagram: com’è cambiata Giulia De Lellis negli anni?

Era il 2016 e Giulia De Lellis partecipava a Uomini e Donne, poi è diventata la star di Instagram: com’è cambiata in tutti questi anni?

Non solo a Uomini e Donne ha trovato l’amore, anche se ad oggi le loro strade risultano essere completamente separate, ma ha riscontrato un immediato successo. È proprio dopo il suo esordio nel dating show di Maria De Filippi che Giulia De Lellis ha cavalcato la cresta dell’onda, diventando oggi una star di Instagram.

Dapprima commessa ed, in seguito, influencer di successo e star dei social, Giulia De Lellis ne ha fatta di strada da quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Dopo quel momento, infatti, la sua vita è fortemente cambiata. Piena di progetti, di lavoro da svolgere e tantissime nuove collaborazioni, l’influencer romana è tra i volti più amati di Instagram. Vi siete mai chiesti, però, com’è cambiata nel corso degli anni? All’epoca della sua partecipazione Giulia era giovanissima – non che oggi non lo sia ancora, sia chiaro, ma sicuramente è una giovane ragazza di successo e consapevole delle sue potenzialità – ma com’è cambiata? Guardate un po’ qui!

Com’è cambiata Giulia De Lellis da Uomini e Donne ad oggi?

Sono trascorsi più di 6 anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne e Giulia De Lellis continua ad essere amatissima. Se ad oggi, però, la sua vita è piena di lavoro che la soddisfa pienamente, cosa possiamo dire della sua trasformazione fisica. Dai tempi di Non è la rai ad oggi Pamela Petrarolo non è affatto cambiata, possiamo dire lo stesso di Giulia De Lellis? Assolutamente si!

All’epoca della sua presentazione ad Andrea Damante, che ancora adesso risulta essere indimenticabile, la giovane Giulia aveva poco meno di vent’anni, eppure subito si è fatta riconoscere per il suo forte temperamento. Nemmeno la sua bellezza, però, è stata indifferente. Con un velo di trucco, la De Lellis ha facilmente catturato l’attenzione per la sua bellezza acqua e sapone. Curiosi di vedere anche voi com’era all’epoca? Eccola qui:

Oggi è una splendida donna di successo, ma non si può affatto dire che Giulia De Lellis sia cambiata nel corso del tempo. Certo, ora è decisamente più matura, ma per il resto è sempre splendida.30