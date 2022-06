Sapete qual è il vero nome di Coez? Da cosa nasce l’originale pseudonimo

Tutti lo conosciamo come Coez, tra gli esponenti più apprezzati dell’indie pop nostrano, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo vero nome?

Sul palco del Tim Summer Hits che andrà in onda su Rai Due stasera 30 giugno 2022 con la prima puntata da Piazza del Popolo a Roma, ci sarà anche lui: da diversi anni sulla cresta dell’onda, Coez è diventato famoso con il suo nome d’arte, pronti a scoprire come si chiama in realtà?

Nato a Nocera Inferiore l’11 luglio del 1983, Coez ha esordito a soli 19 anni insieme a Franz e Nicco, due compagni della Scuola Cinematografica, con cui forma i Circolo Vizioso. Con loro pubblica il suo primo album intitolato Terapia, prodotto da Ford 78 e Dj Sine. Dopo aver realizzato anche il primo lavoro da solista, Figlio di nessuno, è col brano Nella casa che il rapper si impone a livello nazionale.

Cresciuto nella Capitale con la madre dopo che suo padre lo aveva lasciato, Coez ha iniziato a dedicarsi alla musica da giovanissimo raggiungendo un grande successo. Il suo talento lo ha portato a duettare con un artista del calibro di Gianna Nannini nel brano Motivo, ad ottenere vari dischi di platino ed a raggiungere tanti altri traguardi. Non tutti però conoscono un retroscena sulla sua carriera artistica. Il suo pseudonimo, col quale migliaia di fan hanno imparato a conoscerlo, deriva proprio da lì!

Coez, perché si chiama così e qual è il suo vero nome: incredibile retroscena

Questa sera tra i tanti cantanti che animeranno il festival condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu, ci sarà quindi anche Coez che, prima di dedicarsi anima e corpo alla musica, ha avuto una diversa parentesi artistica. E’ stato infatti un writer o graffitaro, che dir si voglia. Proprio così: per molto tempo il celebre rapper ha tappezzato vari angoli di Roma con i suoi disegni!

Ancora più sorprendente è che il suo nome pseudonimo nasca proprio in quel periodo: Coez era infatti il suo tag quando esprimeva il suo estro con questa forma d’arte. Il suo vero nome all’anagrafe è infatti Silvano Albanese.

Voi eravate a conoscenza del passato di Coez prima che diventasse famoso?