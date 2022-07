Al Bano non più ‘solo’ cantante? L’annuncio spiazza i fan, cosa ha intenzione di fare l’amatissimo artista pugliese e con chi.

Lui non ha bisogno di presentazioni: è un degli artisti più amati di sempre nel nostro Paese. Ma, come tutti sanno, Al Bano Carrisi è anche un grande produttori di vini. Sapete chi è andato a gustarli proprio nella sua tenuta a Cellino San Marco?

Nelle scorse ore, un amatissimo attore internazionale ha fatto visita al cantante in Salento e, a quanto pare, i due hanno gettato le basi per un progetto lavorativo insieme. “Ne discuteremo subito dopo l’estate”, ha scritto Al Bano nella didascalia al suo ultimo post su Instagram. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Al Bano, l’annuncio social spiazza i followers: “Ne discuteremo”, cosa bolle in pentola?

“Grazie per la vostra gentile ospitalità nella vostra fantastica casa. Mi è piaciuto molto passare del tempo con te, la tua adorabile moglie e i tuoi amici. Cantare insieme è stata una grande sorpresa, molto divertente. Da rifare presto!”. Con queste parole, Ronn Moss ha commentato il soggiorno a Cellino San Marco, nella tenuta pugliese di Al Bano Carrisi.

L’indimenticabile Ridge Forrester di Beautiful vive ormai molti mesi all’anno in Puglia e non poteva mancare la tappa a Cellino San Marco, dove ha goduto della compagnia del cantante, della moglie Loredana Lecciso ed amici. Una giornata entusiasmante, come sottolineato dall’attore, ma anche dallo stesso Al Bano, che sui social ha condiviso uno scatto in compagnia della star di Beautifu.

“Ronn è venuto a trovarmi a casa ed è stata una giornata fantastica, seguita da un’ottima cena preparata da Anna Maria Verri e i vini di mia produzione”, ha scritto il cantautore su Instagram. Dove ha anche annunciato qualcosa di molto interessante: “Abbiamo anche parlato di un film da fare insieme ma ne discuteremo subito dopo l’estate”.

Che questo incontro sia l’inizio di una collaborazione lavorativa? Noi ce lo auguriamo e non vediamo l’ora di saperne di più.