Alessandra Celentano, retroscena clamoroso: nessuno l’aveva mai ipotizzato

Alessandra Celentano, retroscena clamoroso sull’insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi: nessuno l’aveva mai ipotizzato.

Forse non tutti lo sanno, ma Alessandra Celentano è nel cast di Amici da ben 19 anni! L’insegnante di danza, famosa per la sua severità, è ormai un volto fisso del talent show e il pubblico non potrebbe assolutamente fare a meno di lei. Ma sappiamo proprio tutto sulla prof di danza classica?

C’è un curioso retroscena che riguarda Alessandra e un altro volto del programma di Maria De Filippi: a raccontarlo sono stati proprio loro in una recente puntata di Verissimo. Un aneddoto che vi lascerà a bocca aperta: ecco di cosa si tratta!

Alessandra Celentano, il retroscena che non tutti conoscono: c’entra Rudy Zerbi

“Zerbi -Celentano” è ormai una coppia fissa di Amici di Maria De Filippi. Per due anni consecutivi, i due prof hanno fatto parte della stessa squadra al serale del talent e tutto fa pensare che sarà così anche nella prossima edizione. Ma come si sono conosciuti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi?

Il produttore discografico è approdato nel programma di Canale 5 12 anni fa, ma non è lì che ha incontrato per la prima volta Alessandra. “Non tutti sanno, anzi pochi sanno che siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e nessuno dei due pensava di fare Amici insieme, neanche la televisione! Siamo anche mezzi parenti!”, ha raccontato Rudy a Verissimo, in una puntata di marzo in cui è stato ospite proprio con la Celentano.

“Ci siamo conosciuti tramite la sua prima moglie”, ha aggiunto la maestra di danza. “Che è diventata ex perché io e Alessandra abbiamo avuto una storia”, ha continuato Rudy scherzando. Insomma, un rapporto meraviglioso, fatto di divertimento e stima reciproca, quello che lega Alessandra e Rudy.

Noi non vediamo l’ora di rivederli all’opera dietro la cattedra della scuola più famosa della tv. Chi saranno i nuovi allievi che si metteranno in gioco nella ventiduesima edizione di Amici? Restate collegati per tutte le novità.