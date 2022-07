Oggi è al fianco della splendida Francesca Vaccaro, ma sapete chi è l’ex compagna di Carlo Conti? La conosciamo benissimo!

Il noto conduttore di Rai 1 ha scalato le vette del successo ed ha ottenuto un seguito pazzesco. Con Tale e Quale Show non c’è che dire, Carlo Conti ha conquistato il pubblico. Come personaggio televisivo di fatti è uno dei conduttori più amati e più seguiti sul piccolo schermo.

Ma è anche nel privato che Carlo Conti ha trionfato, in amore soprattutto nonostante degli alti e bassi. Oggi il conduttore televisivo è al fianco di Francesca Vaccaro con la quale solamente poche settimane fa ha festeggiato i 10 anni di matrimonio. Pochi forse conoscono questo retroscena proprio sulle loro nozze, non ci crederete ma c’entra Antonella Clerici! Ma Carlo Conti non è finito tra i titoli di gossip solamente per le sue esperienze lavorative e le clamorose novità sul piccolo schermo. Ad attirare l’attenzione dei fan è anche la vita privata del noto conduttore. Sapete ad esempio a chi è stato legato sentimentalmente Carlo Conti prima di conoscere la sua attuale compagna? Ecco chi è l’ex compagna di Carlo Conti, un personaggio televisivo che conosciamo benissimo!

A chi è stato legato Carlo Conti: è lei l’ex compagna del noto conduttore

E’ a L’Eredità che i due si sono conosciuti e da allora hanno vissuto anni splendidi. La loro storia d’amore è poi giunta al capolinea, così hanno poi preso strade diverse.

L’ex compagna di Carlo Conti è lei, la conduttrice de I Fatti Vostri, Roberta Morise. Bellissima e talentuosa, la donna in un’intervista a I Lunatici ha raccontato i motivi che hanno portato i due a separarsi. Tra questi oltre la differenza d’età che li separava, si trattava di 25 anni di differenza, c’era anche il fatto che trattandosi di due personaggi noti sul piccolo schermo, questi erano esposti ad un certo livello di attenzione mediatica: “Probabilmente il motivo per cui è finita è che eravamo veramente tanto esposti“, ha raccontato la conduttrice.

Ad oggi entrambi però si sono rifatti una vita e mantengono buoni rapporti.