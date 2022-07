Maria De Filippi, spiazzante colpo di scena: è la prima volta che accade

I Palinsesti Mediaset 2022/2023 da poco annunciati hanno rivelato un incredibile colpo di scena che riguarda Maria De Filippi.

Le novità annunciate dalla conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/2023 sono davvero clamorose. La prossima stagione televisiva ha tutte le carte in regola per incontrare il favore del pubblico e anche la “Queen” indiscussa del Biscione alias Maria De Filippi ci stupirà.

Qualche indiscrezione al riguardo era già circolata nelle scorse settimane, ma ora il vicepresidente dell’azienda Piersilvio Berlusconi ne ha dato finalmente conferma. Cominciamo col dire che su Canale 5 tornerà un reality attesissimo da molti: stiamo parlando de La Talpa, la cui prima edizione fu trasmessa dal Messico nel 2004 su Rai Due.

Le due successive due stagioni andarono in onda invece su Italia 1 nel 2005 e nel 2008. Dopo circa 15 anni, quindi il programma tornerà per la gioia di tanti telespettatori che lo chiedevano da tempo. Avrà una formula totalmente rinnovata e troverà la sua collocazione nella programmazione di Canale 5 in prima serata. Ma cosa c’entra Maria De Filippi? Ebbene, è stato lo stesso AD a spiegare in che modo la moglie di Maurizio Costanzo avrà a che fare con La Talpa.

Maria De Filippi, arriva la conferma: incredibile colpo di scena

L’AD ha rivelato che sarà proprio la Fascino, azienda di cui la De Filippi è proprietaria, ad occuparsi del progetto. Queste le parole di Piersilvio Berlusconi riportate da Davide Maggio: “Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa”.

Molti ricorderanno che a condurre la prima puntata de La Talpa fu Amanda Lear, poi sostituita da Paola Perego per tutto il resto della prima edizione. La Perego rimase poi al timone anche per le altre due stagioni. Chi sarà invece adesso alla guida del reality? A tal proposito non ci sono ancora notizie certe, ma Piersilvio ha rivelato che affidare il compito ad un volto già appartenente alla squadra di Mediaset.

Insomma, dopo la cancellazione di Temptation Island che ha lasciato l’amaro in bocca a tanti fan, per la Fascino ora c’è una nuova sfida in programma che sicuramente attirerà l’attenzione di tutti.

Anche voi non vedevate l’ora che tornasse in onda La Talpa?