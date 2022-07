“Momento particolare”, è crisi per la coppia nata in tv: brutto colpo per i fan

“Momento particolare”, è crisi per l’amatissima coppia nata in tv: brutto colpo per i fan; le parole del cantante non sono rassicuranti.

È una delle coppie più amate del momento. Una coppia nata in tv, all’interno di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani, e che ha fatto sognare i fan. Qualcosa, però, sembra non procedere nel verso giusto.

Negli ultimi giorni, infatti, le voci di una presunta crisi sono diventate sempre più insistenti sul web. E ad allarmare ulteriormente i fan ci hanno pensato le parole del diretto interessato, che non sembra aver smentito che non è un periodo roseo per la coppia. In seguito le sue dichiarazioni a Casa Chi.

Crisi confermata per la coppia nata in tv: si sono già lasciati?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi nascono tanti talenti, ma anche meravigliose storie d’amore. E anche l’edizione appena terminata ha visto nascere diverse coppie, da Sissi a Dario fino a Serena ed Albe. C’è un’altra coppia, però, che non sta attraversando un periodo semplice.

Si tratta di Alex Rina e Cosmary Fasanelli, che si sono conosciuti ed innamorati proprio tra i banchi di scuola della scuola più famosa della tv. A confermare la crisi è stato proprio il cantante, secondo classificato nel talent alle spalle del vincitore Luigi Strangis. Intervistato da Casa Chi, sul rapporto con la ballerina Alex ha dichiarato: “Sono cose da non dire in questo momento. È un momento un po’ particolare”. Parole che sembrano confermare la crisi e che, inevitabilmente, non hanno reso felici i tantissimi fan della coppia: sui social, i ‘cosmalex’ hanno una vera e propria schiera di sostenitori, che li supportano costantemente nei loro impegni lavorativi.

Non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti.

Alex Rina a Sanremo?

A Casa Chi, il cantante ha parlato anche della possibilità di vederlo sul palco dell’Ariston: “Sanremo è una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta. Non mi presenterei mai solo per presentarmi.” A voi piacerebbe rivederlo a Sanremo?